7月3、4、10、11日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで行われる10-FEET主催の野外フェス「京都大作戦2021~中止はもう勘弁してくだ祭(マジで)~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年の「京都大作戦」は各日、源氏ノ舞台の出演者が7組、牛若ノ舞台の出演者が6組の構成となる。出演アーティスト第1弾として発表されたのは、主催の10-FEETを除くと43組。3日に岡崎体育、Ken Yokoyama、coldrain、ハルカミライ、MAN WITH A MISSIONら、4日に氣志團、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、dustbox、Hump Back、マキシマム ザ ホルモンら、10日にSHISHAMO、東京スカパラダイスオーケストラ、HEY-SMITH、ROTTENGRAFFTYら、11日にCreepy Nuts、G-FREAK FACTORY、back number、ヤバイTシャツ屋さん、WANIMAらが出演する。

イベントのチケット情報や新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインについては「京都大作戦」のオフィシャルサイトで確認を。

京都大作戦2021~中止はもう勘弁してくだ祭(マジで)~

2021年7月3日(土)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

源氏ノ舞台

岡崎体育 / Ken Yokoyama / coldrain / 10-FEET / ハルカミライ / MAN WITH A MISSION / and more

牛若ノ舞台

COUNTRY YARD / climbgrow / SCAFULL KING / TOTALFAT / Vaundy / and more

2021年7月4日(日)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

源氏ノ舞台

氣志團 / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / dustbox / 10-FEET / Hump Back / マキシマム ザ ホルモン

牛若ノ舞台

ENTH / OAU / kobore / THE冠 / TETORA / 花団

2021年7月10日(土)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

源氏ノ舞台

SHISHAMO / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY / and more

牛若ノ舞台

Unblock / Suspended 4th / NAMBA69 / HERO COMPLEX / 夜の本気ダンス / LABRET

2021年7月11日(日)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

源氏ノ舞台

Creepy Nuts / G-FREAK FACTORY / 10-FEET / back number / ヤバイTシャツ屋さん / WANIMA / and more

牛若ノ舞台

上江洌.清作 & The BK Sounds!! / Age Factory / SHADOWS / SHANK / Hakubi / LONGMAN