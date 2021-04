竹内まりや、未公開映像を含むライブ映像「LIVE Turntable Plus」配信

竹内まりやが、2021年5月29日より配信プラットフォームMUSIC/SLASHにてライブ映像配信「LIVE Turntable Plus」を実施することが発表された。



元々「LIVE Turntable」は、2019年に発売されたアルバム『Turntable』とシングル『旅のつづき』の購入者に対し、応募抽選特典として企画されたリアル・コンサートであったが、新型コロナウイルス感染拡大により開催が不可能となり、その代替案として今年の2月に実施され、当選した2000人のみが視聴できた竹内まりや初のライブ映像配信。



今回新たに企画された「LIVE Turntable Plus」は、「LIVE Turntable」に未公開のライブ映像6曲を加えた作品。追加されたのは、2010年と2014年のツアーからの未公開ライブ映像を5曲と、2012年に山中湖で行われた野外イベント「SWEET LOVE SHOWER」にて山下達郎のステージにサプライズ出演し披露した「家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)」。本編配信の前には、竹内まりやと山下達郎の音声によるスペシャル・コンテンツも予定されている。









<公開情報>



竹内まりや

配信ライブ映像「LIVE Turntable Plus」



配信日:2021年5月29日(土)

20時40分頃 〜 スペシャル音声コンテンツ(動画はありません)

21時〜本編スタート(約100分/アーカイブはありません)

配信プラットフォーム:MUSIC/SLASH



チケット料金:4500円(税込) *イープラスでの購入手続きが必要です

チケット購入受付URL:https://eplus.jp/musicslash0529/

チケット購入受付期間:2021年4月25日(日)15時 〜 5月24日(月)18時

※ご自身の視聴環境で視聴可能かどうかをご確認のうえ、ご購入ください。

視聴テストURL:https://trial.musicslash.jp/



=ライブ映像収録曲=

瞳のささやき

アンフィシアターの夜

マージービートで唄わせて

待っているわ

元気を出して

September

五線紙

悲惨な戦争

天使のハンマー

Oh No, Oh Yes

Natalie

静かな伝説(レジェンド)

幸せのものさし

Sweetest Music

All I Have to do is Dream

素敵なヒットソング

「家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)」(2012年9月2日 山中湖 "SWEET LOVE SHOWER")

「プラスティック・ラブ」(2014年12月20日 日本武道館)

他6曲