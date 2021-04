真島ヒロ×スクエニ完全新作RPG『Gate of Nightmares』

スクウェア・エニックスは2021年4月22日(木)、完全新作RPG『Gate of Nightmares(ゲート オブ ナイトメア)』を発表した。



本作は、講談社による制作協力のもと、キャラクターデザイン・世界観設定に真島ヒロ氏、シナリオに藤澤仁氏、音楽に高梨康治氏を迎えた完全新作の王道冒険ファンタジーRPG。

人々が暮らす「現実世界」と、人々の見る夢が混ざり合い、具現化した世界「レムリアス」を舞台に、悪夢から生まれた魔物「ナイトメア」を使役する「ナイトウォーカー」となった少女エマ(CV:Lynn)が、「ナイトメア」に好かれる体質の謎の少年アゼル(CV:広瀬裕也)との出会いによって、世界の命運をかけた冒険へと巻き込まれていく剣と魔法の王道冒険ファンタジーだ。

作中に登場するキャラクターは全て真島ヒロ氏による新規描き下ろしキャラクターで、藤澤仁氏によるシナリオもフルボイスで楽しむことができる。



正式サービス開始に先駆け、開発環境を一足先に体験できる「テスト版体験会」の実施を予定しており、近日中に「テスト版体験会」への参加者の募集を開始。



今後の情報は、公式Twitterやプレスリリースなどを通じて順次公開! ぜひ公式Twitterをフォローして最新情報をチェックしよう!



(C)Hiro Mashima (C)KODANSHA (C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.