真島ヒロがキャラクターデザイン・世界観設定を手がけるスクウェア・エニックスの完全新作RPG「Gate of Nightmares(ゲート オブ ナイトメア)」が発表に。併せて、ティザームービーが公開された。

「Gate of Nightmares」は人々が暮らす現実世界と、人々の見る夢が混ざり合い具現化した世界“レムリアス”を舞台にした剣と魔法の王道冒険ファンタジー。 悪夢から生まれた魔物・ナイトメアを使役するナイトウォーカーとなった少女エマが、ナイトメアに好かれる体質の謎の少年アゼルとの出会いによって、 世界の命運をかけた冒険へと巻き込まれていく。作中に登場するキャラクターは、すべて真島によって新たに描き下ろされた。なお同作は講談社も制作に協力。シナリオには「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」などで知られる藤澤仁、音楽には真島原作によるアニメ「FAIRY TAIL」でも音楽を手がけた高梨康治が名を連ねている。

今回の発表に併せてキャストも解禁。主人公・アゼル役の広瀬裕也、 ヒロイン・エマ役のLynnのほか、花江夏樹、安元洋貴、種崎敦美らの参加が明かされた。ゲーム中では藤澤によるシナリオをフルボイスで楽しめる。

またiOS、Androidでの正式サービス開始に先がけ、開発環境を一足先に体験できるテスト版体験会も実施予定。テスト版体験会への参加者募集が近日中に開始される。作品の最新情報は公式Twitterで確認を。

「Gate of Nightmares(ゲート オブ ナイトメア)」

対応OS:iOS / Android

ジャンル:モンスター配合RPG

スタッフ

キャラクターデザイン・世界観設定:真島ヒロ

シナリオ:藤澤仁

音楽:高梨康治

制作協力:株式会社講談社

企画・製作:株式会社スクウェア・エニックス

キャスト

広瀬裕也、Lynn、花江夏樹、安元洋貴、種崎敦美 ほか

※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c) Hiro Mashima (c) KODANSHA (c) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.