ディスカバリー・ジャパンは4月25日より、新番組「マイ・ドリーム・ウエディングドレス in Japan」の放送・配信を、「ディスカバリーチャンネル」「ABEMA」「TLC Japanチャンネル(YouTube)」にて開始する。

今回新たに制作された「マイ・ドリーム・ウエディングドレス in Japan」は、結婚式を間近に予定している花嫁が、自分にぴったり合うウエディングドレスを探すという米国で人気のリアリティー番組「Say Yes To the Dress」の日本オリジナル版。

日本版の「マイ・ドリーム・ウエディングドレス in Japan」では、モデルの冨永愛さんをスペシャルアドバイザーに迎え、新郎新婦の間で意見が合わない中、花嫁が、番組のタイトル通り「Yes!」と言い、気に入ったウエディングドレスを見つけ、無事に結婚式を迎えられるまでのストーリーが、合計3エピソードにわたって紹介される。

放送・配信チャンネルは、「ディスカバリーチャンネル」「ABEMA」「TLC Japanチャンネル(YouTube)」の3つ。放送・配信日時等は以下のとおり。

CS放送の「ディスカバリーチャンネル」

・日時:4月25日7時45分~8時30分(15分×3話)

・再放送:5月30日、6月27日の7時45分~8時30分

ABEMA「Dplay by Discovery」

・日時:4月25日19時~20時

・再放送:4月25日23時半~0時半、4月26日7時~8時、4月27日10時~11時、4月28日11時~12時、4月29日16時~17時、4月30日17時~18時

YouTube 「TLC Japanチャンネル」

・日時:6月初旬配信予定