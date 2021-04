『リョーマ！』特報解禁！21人のキャラクターを一挙公開

9月3日(金)公開予定の『テニスの王子様』の新作劇場版アニメ―ション『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』の特報映像が解禁。さらに21人のキャラクターやキャッチコピー&劇場ポスターも公開となった。



1999年より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、累計発行部数6000万部を突破している許斐剛原作の人気漫画『テニスの王子様』(集英社 ジャンプ コミックス刊)。現在は『ジャンプSQ.』(集英社)で『新テニスの王子様』連載中の本シリーズは、アニメ、舞台、実写、ゲームと様々なメディアミックスにより多くのファンを獲得している。

そんな『テニスの王子様』新作劇場版アニメ―ション『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』が9月3日(金)、スクリーンに登場!



『テニスの王子様』と『新テニスの王子様』を繋ぐ空白の3カ月の間に起きた、未だかつて明かされてこなかったエピソードが描かれる本作。『テニスの王子様』のラスト、全国大会決勝戦での立海大附属中学校との激闘を制した、越前リョーマ(CV:皆川純子)たち青春学園中等部。本作のストーリーは、その3日後、リョーマが更なる強さを求め、単身アメリカへテニスの武者修行の旅に出るところから始まる。

現地へ到着したリョーマは、家族旅行でアメリカを訪れていた同級生・竜崎桜乃(CV:高橋美佳子)が、ギャングに絡まれているところに遭遇! 桜乃を助けるためにリョーマが放ったボールと、謎の車いすの人物が放ったボールが激突した瞬間、時空がゆがみ始める。なんと二人は、リョーマの父がその驚異的なテニスの実力で「サムライ南次郎」と呼ばれ、世界で名を馳せていた時代のアメリカにタイムスリップしてしまっていた―。



この度公開となった特報には、若かりし頃の南次郎や幼いリョーマらの写った家族写真、南次郎家族のオープンカーに同乗するリョーマと桜乃、その車内で桜乃に興味津々な様子の幼いリョーマの姿が。

また、南次郎の現役時代の試合が見ることができるかと期待するリョーマと南次郎の対面シーンなど、ストーリーが垣間見えるシーンが数多く収録されている。



映像の最後には、原作でもお馴染みの21人の選手キャラクター(既報のキャラクター含む)を一挙公開。手塚国光、跡部景吾、白石蔵ノ介、幸村精市、木手永四郎、佐伯虎次郎、千石清純、真田弦一郎、仁王雅治、切原赤也、遠山金太郎、不二裕太、亜久津仁、伊武深司、海堂薫、桃城武、忍足侑士、柳生比呂士、丸井ブン太、大石秀一郎、菊丸英二が一堂に会しており、原作でも人気のこれらキャラクターが、どのような形で本作に登場するのか…。まだ未発表のキャラクターもいるとのことで、続報にも注目だ。



さらに意味深なキャッチコピーが並ぶ劇場ポスターが解禁! メインコピーは「超えていけ。たとえ、世界を敵に回しても―」。そのほか、「父の引退を阻止するため、少年たちは時を越える。」「全人類が体験! 初めての「テニプリ」降臨―シング×ダンス×プレイの新次元アドベンチャー!」といったコピーが並ぶ。常に新しい試みに挑戦にする ”テニプリ” らしいコピーに胸が高鳴る!



誰も知らない物語を、原作者・許斐剛が自ら紡ぐ、『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』は9月3日(金)全国ロードショー!



(C)許斐 剛/集英社 (C)新生劇場版テニスの王子様製作委員会