明治安田生命J2リーグ第9節が21日に行われた。

首位のアルビレックス新潟は、敵地で栃木SCと対戦。新潟は8分に矢村健のオーバーヘッド弾で先制するが、24分に追いつかれると、56分に逆転を許す。しかし後半アディショナルタイムにコーナーキックから千葉和彦が値千金の同点弾を挙げ、2-2のドローに持ち込む。新潟の連勝は「2」で止まったが、開幕からの無敗を「9」に伸ばした。

敵地でFC町田ゼルビアと対戦したFC琉球は、26分に先行を許すと、35分に追加点を奪われる。50分には3失点目を喫し、0-3で敗れた。琉球は今季初黒星となり、開幕からの無敗は「8」で止まった。

敵地で東京ヴェルディと対戦した京都サンガF.C.は、8分にピーター・ウタカの今季8点目で先制。54分に宮吉拓実が追加点を挙げ、2-0で勝利した。京都は4連勝となり、3位をキープした。

4位ジュビロ磐田は、ホームで大宮アルディージャと対戦。6分に大宮が先制すると、磐田は11分に大津祐樹が試合を振り出しに戻す。71分に大宮が勝ち越しの1点を奪われたものの、76分にルキアンの得点で磐田が再び追いつく。そして81分、磐田は山田大記が挙げた1点が決勝点となり、3-2で打ち合いを制した。磐田は4連勝で4位を維持した。

J2リーグの試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

東京ヴェルディ 0-2 京都サンガF.C.

モンテディオ山形 1-3 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 0-1 ジェフユナイテッド千葉

栃木SC 2-2 アルビレックス新潟

ザスパクサツ群馬 1-0 ファジアーノ岡山

FC町田ゼルビア 3-0 FC琉球

ヴァンフォーレ甲府 2-0 SC相模原

ツエーゲン金沢 2-1 ブラウブリッツ秋田

ジュビロ磐田 3-2 大宮アルディージャ

愛媛FC 3-1 松本山雅FC

ギラヴァンツ北九州 0-0 レノファ山口FC

◆■順位表

1位 新潟(勝ち点23/得失点差+17)

2位 琉球(勝ち点22/得失点差+8)

3位 京都(勝ち点19/得失点差+10)

4位 磐田(勝ち点18/得失点差+4)

5位 金沢(勝ち点16/得失点差+3)

6位 甲府(勝ち点15/得失点差+4)

7位 町田(勝ち点14/得失点差+4)

8位 長崎(勝ち点13/得失点差−5)

9位 水戸(勝ち点12/得失点差+2)

10位 秋田(勝ち点12/得失点差+1)

11位 栃木(勝ち点12/得失点差-1)

12位 千葉(勝ち点12/得失点差-1)

13位 群馬(勝ち点10/得失点差-5)

14位 東京V(勝ち点10/得失点差-9)

15位 岡山(勝ち点9/得失点差-1)

16位 愛媛(勝ち点9/得失点差-3)

17位 山口(勝ち点9/得失点差-3)

18位 大宮(勝ち点8/得失点差-1)

19位 北九州(勝ち点8/得失点差−7)

20位 山形(勝ち点7/得失点差-4)

21位 相模原(勝ち点7/得失点差-5)

22位 松本(勝ち点7/得失点差-7)

◆■次節の対戦カード

▼4月24日(土)

14:00 愛媛 vs 新潟

▼4月25日(日)

13:00 秋田 vs 水戸

14:00 山形 vs 磐田

14:00 大宮 vs 町田

14:00 千葉 vs 相模原

14:00 松本 vs 群馬

14:00 金沢 vs 栃木SC

14:00 岡山 vs 北九州

14:00 山口 vs 京都

14:00 長崎 vs 東京

17:00 琉球 vs 甲府