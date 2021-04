『そふび道』NEWS■レイ・ハリーハウゼン氏が創造した海の魔王「クラーケン」が予約受付中！

ストップモーションアニメの巨匠・レイ・ハリーハウゼン氏が昨年、生誕100年を迎えたことを記念して海外メーカー・スターエーストイズが「スターエースソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクターを続々ラインナップ!



これまで氏が創造した人気キャラ「サイクロプス」「イーマ竜」「リドザウルス」「タロス」のラインナップを紹介してきたが、新たに「クラーケン ソフビスタチュー デラックスVer.」が登場! 現在予約受付中だ!



この「クラーケン」とは一瞬にして都市を崩壊させる力を持つ、海の魔王と呼ばれる巨大な怪物! このスタチューは、そんな海の魔王「クラーケン」を、なんと全長約64センチというビッグサイズで造形し、劇中通りのキャラの迫力を、そのまま再現している!



国内代理店のX-PLUS直性ショップ・少年リック限定の「デラックス Ver.」では、断崖に括りつけられた「姫」と荒海を模した専用ジオラマベースも付属! そんなハリーハウゼンが創造した海の魔王のイメージを、そのままビッグスケールで再現したスタチューは見逃せない! ちなみにジオラマべースが付属しない一般版も各ホビーショプにて4万9500円(税込)で同時発売予定。



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419).







【商品概要】



クラーケン ソフビスタチュー デラックスVer.

定価:5万4450円(税込)

受注締め切り:2021年4月27日18時

https://jp.ric-toy.com/413-sakd11r.html

発送時期:2021年11月予定

全長:約640mm(ジオラマベース含む)

原型プロデュース:X-PLUS & 怪物屋

発売元:スターエーストイズ

販売元:X-PLUS



問い合わせ/TEL.06-4706-8713

https://jp.ric-toy.com/



