21日、東京オリンピック男子サッカー競技の組み合わせ抽選会が行われた。

新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期となった東京五輪は、7月23日に開会し、8月8日に閉会。サッカー競技は開会式に先駆けて始まり、男子は7月22日から8月7日にかけて行われる。参加16カ国が4カ国ずつの4組に分かれて戦い、各組上位2チームが決勝トーナメントへと進出する。

開催国の日本代表は、南アフリカ、メキシコ、フランスと同組に。前回王者のブラジルはドイツ、コートジボワール、サウジアラビアと同じグループDになった。

東京五輪・男子サッカー競技の組み合わせは以下の通り。

◆■グループステージ

▼グループA

日本(開催国)

南アフリカ(アフリカ)

メキシコ(北中米・カリブ海)

フランス(欧州)

▼グループB

ニュージーランド(オセアニア)

韓国(アジア)

ホンジュラス(北中米・カリブ海)

ルーマニア(欧州)

▼グループC

エジプト(アフリカ)

スペイン(欧州)

アルゼンチン(南米)

オーストラリア(アジア)

▼グループD

ブラジル(南米)

ドイツ(欧州)

コートジボワール(アフリカ)

サウジアラビア(アジア)

◆■決勝トーナメント

▼準々決勝(7月31日)

A組首位 vs B組2位【1】

C組首位 vs D組2位【2】

B組首位 vs A組2位【3】

D組首位 vs C組2位【4】

▼準決勝(8月3日)

【1】の勝者 vs 【2】の勝者【5】

【3】の勝者 vs 【4】の勝者【6】

▼3位決定戦(8月6日)

【5】の敗者 vs 【6】の敗者

▼決勝戦(8月7日)

【5】の勝者 vs 【6】の勝者