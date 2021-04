フィッシュマンズのドキュメンタリー映画「映画:フィッシュマンズ」の公開日が7月9日に決定した。

「映画:フィッシュマンズ」は、本日4月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたフィッシュマンズの軌跡を過去の貴重な映像、メンバーや関係者へのインタビューを通じて解き明かす作品。今回新たにUA、ハナレグミ、YO-KING(真心ブラザーズ)、原田郁子(クラムボン)、こだま和文といったアーティストたちの出演も明らかになった。

佐藤伸治(Vo)がステージ上で熱唱する姿を捉えたポスタービジュアル、「ナイトクルージング」を用いたティザー映像も公開された。なお本日21日20:00からは茂木欣一(Dr)がMCを務める無料配信イベント「Time passes and the future is now」がYouTubeで行われる。

(c)2021 THE FISHMANS MOVIE