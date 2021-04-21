香取慎吾の新たなミュージックビデオが、YouTubeで公開された。
香取は5月19日に、CD「Anonymous（feat.WONK）」を3万9000枚限定でリリースする。今回公開されたのは、今作の付属DVDに収録される「Anonymous（feat.WONK）Music Video _ Limited ver.」の一部。すでにYouTubeで公開されている「Anonymous（feat.WONK）」の内容をスケールアップしたもので、香取とWONKのメンバー全員が参加して新たに撮影された。
なおDVDには「Special Talking（Shingo Katori × WONK）」として、香取とWONKの対談も収録される。
香取慎吾「Anonymous（feat.WONK）」限定盤収録内容
CD
01. Anonymous（feat.WONK）
02. Anonymous（feat.WONK）Instrumental
DVD
・Anonymous（feat.WONK）Music Video _ Limited ver.
・Anonymous（feat.WONK）Lyric Video
・Special Talking（Shingo Katori × WONK）