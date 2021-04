スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)に「ゴーストルール」原曲が追加された。

『D4DJ Groovy Mix』は「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を200曲以上展開しているスマートフォン向けリズムゲーム。今回は「ゴーストルール」原曲が追加された。

