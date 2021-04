小田急ロマンスカーとサンリオキャラクターズが夢のコラボ！

あすなろ舎は、小田急電鉄が2021年4月19日(月)に開業した「ロマンスカーミュージアム」の館内限定商品として、小田急ロマンスカーとサンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」、ポチャッコ・シナモロール・ポムポムプリン・バッドばつ丸などの「サンリオキャラクターズ」がコラボした限定商品を発売する。



「ロマンスカーミュージアム」は、小田急線海老名駅前に開業した小田急電鉄初の屋内常設展示施設。「"子ども" も "大人" も楽しめる鉄道ミュージアム」をコンセプトに、小田急の歴史や車両、ジオラマの展示や、運転シミュレーター、カフェ、ミュージアムショップなどを楽しむことができる。



この度登場するのは、現役ロマンスカー乗務員の制服を着用したハローキティのぬいぐるみやオリジナルマグネット、サンリオキャラクターズのお土産バッグ。同商品は、鉄道ミュージアム「ロマンスカーミュージアム」館内でのみ販売する限定商品となっている。



来館の記念にぜひゲットしよう!



(C)2021 SANRIO CO., LTD. (C)2021 Odakyu Electric Railway Co., Ltd.