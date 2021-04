電気グルーヴ、自身の音楽ルーツを語るマルチプラットフォーム番組配信開始

電気グルーヴが、自身の音楽的ルーツとなったアーティストについて語るトーク番組『Roots of 電気グルーヴ ~俺っちの音故郷~(仮)』動画版を2021年4月19日にYouTubeにて公開した。



同番組は、株式会社ビーアットが運営するプロジェクト「BE AT TOKYO」のサポートのもと、同社が運営するコミュニティスペースBE AT STUDIO HARAJUKU(2021年4月23日ラフォーレミュージアム原宿にオープン)で収録。番組のジングルは、石野卓球が書き下ろしものとなっている。YouTubeでの動画版の他、Spotify、Apple Musicなどでの音声版(Podacast)。さらには4月21日にQJWebではテキスト版が順次配信される。



さらに、SpotifyとApple Musicでは、同番組内に登場する楽曲をまとめたプレイリストも公開。番組は今後、複数回に渡って不定期に配信される予定となっている。





<番組情報>



『Roots of 電気グルーヴ ~俺っちの音故郷~(仮)』



・番組オフィシャルページ:

https://be-at-tokyo.com/rootsofdenkigroove/dk01/



・音声版(Podcast)

https://anchor.fm/denkigroove



・テキスト版(QJWeb クイック・ジャパン ウェブ 4月21日(水)公開)

https://qjweb.jp/tag/roots-of-denkigroove/



『Roots of 電気グルーヴ ”New Order”プレイリスト』



・Spotify

https://open.spotify.com/playlist/4t2pi1AsgaB5hU0eM0ZMHI?si=IBh1eiTxQ4a2EmBLdDGXMg



・Apple Music

https://music.apple.com/jp/playlist/roots-of-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B4-new-order/pl.u-d2b005ZtdYXbao



電気グルーヴ official HP:http://www.denkigroove.com/