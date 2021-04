堂本光一(KinKi Kids)が6月2日に通算5枚目のソロアルバム「PLAYFUL」をリリースする。

光一がソロアルバムを発表するのは、2015年7月発表の4thアルバム「Spiral」以来約6年ぶりのこと。「PLAYFUL」は光一が今考える、遊び心あふれる音楽、映像を詰め込んだ“エンタテインメントアルバム”という位置付けの作品となっており、「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト」シリーズをはじめ、世界的に支持されるゲームの数々を制作してきたスクウェア・エニックスとのコラボレーションが実現した。最新技術によってCG化された光一と、実写の光一が共演するハイブリッドなコンテンツで映像およびジャケットが彩られる。

アルバムは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態が用意される。初回限定盤Aには人間ともののけとの争いをCGを駆使して描くハイスピード剣劇「V(ファイブ)」のショートムービーとメイキング映像を収録したBlu-rayもしくはDVDが付属する。初回限定盤B付属のBlu-rayもしくはDVDには、インタビューのほかアルバムの1曲目「Tik Tik Tik」のミュージックビデオ、ダンスバージョンの映像を実写で収録。通常盤には初回限定盤未収録の「Loving You Slowly」がボーナストラックとして収められる。

堂本光一「PLAYFUL」収録曲

初回限定盤A / B CD

01. Tik Tik Tik

02. I Want Your Love

03. Time to go

04. Rewind

05. V

06. Melody

07. Mutual

08. Day By Day

09. Animal

10. Foxy Dominator

11. Back to you

12. Way To Dark

初回限定盤A Blu-ray / DVD

・V Short Movie & Making

初回限定盤B Blu-ray / DVD

・Tik Tik Tik Music Clip

・Tik Tik Tik Dance ver.

・Interview

通常盤CD

13. Loving You Slowly