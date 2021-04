ついに決着『新テニ』【氷帝vs立海】後篇配信開始！プレキャン開催

USEN-NEXT GROUPのU-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2021年4月17日(土)より『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』<後篇>を独占配信開始。配信開始に際し、跡部景吾役の諏訪部順一さん、幸村精市役の永井幸子さんからコメントが到着。配信記念キャンペーンの開催も決定した。



『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』は、アニメ20周年の節目に原作者・許斐剛マッチメイク完全監修で制作されたアニメオリジナルストーリー。これまで原作でも描かれることのなかった、跡部景吾率いる氷帝学園中等部と幸村精市率いる立海大附属中学校によるドリームマッチが実現。前篇が配信されるとその試合展開が大きな反響を呼び、後篇で描かれる勝負の行方に注目が集まっている。



U-NEXTでは、4月17日(土)より『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』<後篇>を独占配信開始!

跡部景吾役:諏訪部順一さんは「想像を越える展開に、きっと貴方も「これぞテニプリ!」と身悶えることでしょう。どうぞご期待ください!」、幸村精市役:永井幸子さんは「今までに見たことのない皆の新しい一面にも出会うと思います。果たして勝利するのはどちらでしょうか。後篇も楽しんで貰えたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!」とコメントを寄せている。



本作の配信を記念して、U-NEXTで『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』前篇と後篇、両方を視聴した方を対象に、抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施。プレゼントは、作画監督・石井明浩さんによる描きおろし色紙、諏訪部順一さん・永井幸子さんサイン入り「前篇」台本、森久保祥太郎さん、岩崎征実さんサイン入り「後篇」台本の3種! ぜひ奮って応募しよう♪



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト