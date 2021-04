Noovo Inc.制作による短編アニメーション「青い羽みつけた!」第1話が、4月26日よりdアニメストアほかにて配信される。本日4月19日にはスタッフ・メインキャスト情報などが一挙公開された。

「青い羽みつけた!」は絵本「青い羽みつけた!―さがしてみよう 身近な鳥たち―」の設定を活かしながら、完全オリジナルのストーリーが展開されるショートアニメーション。スタジオコロリドの創業者である宇田英男が設立したNoovo Inc.による短編アニメーション企画で、杉田智和が代表取締役を務めるAGRSも製作委員会に参加している。

物語は仲のいい兄妹のはやととひなが、ある日道で拾ったきれいな青い羽に興味を持ち、持ち主を探しに行こうと考えるところから始まる。そこに現れた不思議なカラスが案内役となり、兄妹は羽の持ち主を見つける旅へと出発。さまざまな鳥との出会いを通じながら、兄妹は持ち主を探していくが……。監督・プロデューサーはNoovo Inc.の宇田が務め、脚本は「ハンドレッド」の箕崎准が手がける。音楽は大原ゆい子と多ヶ谷樹、アニメーション制作はNoovo Inc.とpH studio Inc.が担当。またはやと役は森なな子、ひな役は遠藤璃菜、カラス役は杉田智和が演じる。声優陣からは出演にあたってのコメントが到着。ほかにも毎週さまざまな声優陣が鳥たちを演じていくことも予告されている。加えて「青い羽みつけた!」の作品PVも解禁。2パターンが同時公開された。

また、写真家・やなぎさわごうが北海道にしかいない“雪の妖精”こと野鳥のシマエナガの魅力を紹介するTwitterアカウント「ぼく、シマエナガ。」とのコラボが決定。“野鳥Twitter代表”としてアニメの宣伝隊長に就任し、応援コメントが寄せられた。さらに制作スタジオ描き下ろしのはやと、ひなと、シマエナガのコラボイラストも披露。そのほかにも日本野鳥の会とのコラボによる「アニメ『青い羽みつけた!』を観て野鳥を応援しようキャンペーン」が実施され、東京・池袋ミラーワールド内のバーチャルジュンク堂書店池袋本店とのコラボも予定されている。

森なな子(はやと役)コメント

お兄ちゃんとしてしっかりせねばという心意気で収録に挑んだのですが、実際は内容的にも現実も、妹の方がしっかりしていた気がします。

カラスがすごく良いキャラクターで、初めてお声を聴いた瞬間“あぁ、このカラス好きだな”と思いました。

アニメではカラス、カワセミ以外の鳥たちも喋ってくれるのが嬉しいです。

みんな超個性的でとっても魅力的。

この絵本の良さをお伝えたいという気持ちが強かったのですが、私自身、鳥さんたちに楽しませてもらいました。

本編もそうですが“鳥たちのトリビア”は勉強になります。

私も生活の中で鳥に注目するようになりました。

いつか野鳥観察に行きたいです。

お供にカラスが居てくれたら尚最高です。

遠藤璃菜(ひな役)コメント

この作品は大人から子供まで楽しんで見て、学べる作品だと思います!

見ながら、色々な種類の鳥のことを知れたりできるのは、どの年代の方でも楽しんで見ていただけるようになっていると思います!

はやととひなの掛け合いや、個性豊かな鳥たち、鳥のリアルな感じもぜひ見てみていただけたら嬉しいです!

この作品を見ると、きっと街中で鳥を見つけた時に、この鳥は何かな?と、気になって調べちゃうと思います!!

杉田智和(カラス役)コメント

幼少の頃の不思議な体験が、子どもの成長に良い影響を与える。それがどんなに素敵な事か。

是非とも、親子で楽しんで欲しいです。

カラス役を演じたら、町でカラスを見かけると奇妙な親近感を覚えています。

ぼく、シマエナガ。応援コメント

優しいタッチの描写に一瞬で引き込まれました。

登場する鳥たちの全てを見透かすような瞳が印象的でした。

もふもふで愛らしくもリアルに再現された動きにもぜひ注目してご覧ください。

ちなみにエナガも登場しますよ。エナガの北海道版(亜種)がシマエナガって知っていましたか?

見終わったあとは心がすーっと軽くなっていることに気付くはずです。

そして身近な野鳥たちのことをもっと知りたくなっていることでしょう。

癒しを求める全ての人に自信を持ってオススメしたい作品です。

短編アニメーション「青い羽みつけた!」

配信情報

2021年4月26日(月)正午よりdアニメストアほかにて配信

スタッフ

原作:青い羽みつけた!(Noovo Inc. / PIE International)

企画:Noovo Inc.

監督・プロデューサー:宇田英男(Noovo Inc.代表取締役)

チーフディレクター:川越崇弘

脚本:箕崎准

アニメーション演出:中村近世(pH studio Inc.)

アニメーションディレクター:川井江里夏、陳希(pH studio Inc.)

CGディレクター:鈴木茉歩(pH studio Inc.)

UE4アーティスト:千野勝平

コンポジット・編集:清水理央(EOTA)

音響監督:若林和弘

音響制作:楽音舎

音響プロデューサー:杉田智和、二木啓輔

音響制作協力:AGRS

音楽:大原ゆい子、多ヶ谷樹

音楽プロデューサー:水野大輔

音楽制作:CREST

アニメーションプロデューサー:近藤左千子

アニメーション制作:Noovo Inc. / pH studio Inc.

製作:青い羽みつけた!製作委員会

キャスト

はやと:森なな子

ひな:遠藤璃菜

カラス:杉田智和

(c)Noovo Inc. / 青い羽みつけた!製作委員会