17日から18日にかけて、明治安田生命J1リーグ第10節が行われた。

ここまでリーグ未勝利同士の対決となった横浜FCとベガルタ仙台の一戦は、ホームの横浜FCがDF袴田裕太郎とMF齋藤功佑のゴールで2点を先行する展開。しかしこのまま2ー0で終了するかと思われた試合終盤、仙台はFW西村拓真のゴールで1点差とすると、後半アディショナルタイムにDF吉野恭平を記録。試合は2ー2で終了し、横浜FCは土壇場で今シーズン初勝利を逃した。一方の仙台は、価値ある勝ち点1を手にしている。

無敗で首位を走る川崎フロンターレは、ホームにサンフレッチェ広島を迎えての一戦。序盤からボールを保持すると、38分にFW家長昭博のゴールで先制する。しかし後半、広島のMF森島司にゴールを許し試合を振り出しとされると、その後は広島の粘り強い守備を崩せず。1ー1で勝ち点1を分け合う結果となった。

同じく無敗の2位名古屋グランパスは、ホームにサガン鳥栖戦を迎えた。ここまで9試合連続無失点とJ1記録更新中だった名古屋だが、開始6分で鳥栖のFW林大地に先制ゴールを許す展開に。これで名古屋の連続無失点時間も823分でストップし、前半終了間際にはFW酒井宣福にゴールを献上。後半はMF稲垣祥がミドルシュートを決めて1点を返すものの、反撃及ばず今シーズン初黒星を喫した。アウェイで勝利を挙げた鳥栖は、3位に浮上している。

第10節の試合結果と順位表、また第11節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果

北海道コンサドーレ札幌 1ー3 横浜F・マリノス

横浜FC 2ー2 ベガルタ仙台

徳島ヴォルティス 0ー1 鹿島アントラーズ

アビスパ福岡 1ー0 FC東京

大分トリニータ 0ー1 柏レイソル

湘南ベルマーレ 0ー0 ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ 1ー1 サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 0ー2 サガン鳥栖

セレッソ大阪 1ー0 浦和レッズ

ガンバ大阪 0ー0 清水エスパルス

■順位表

1位 川崎F(勝ち点32/得失点差+22)

2位 名古屋(勝ち点26/得失点差+11)

3位 鳥栖(勝ち点20/得失点差+11)

4位 C大阪(勝ち点20/得失点差+5)

5位 神戸(勝ち点19/得失点差+5)

6位 横浜FM(勝ち点18/得失点差+7)

7位 広島(勝ち点17/得失点差+7)

8位 FC東京(勝ち点15/得失点差0)

9位 徳島(勝ち点14/得失点差0)

10位 浦和(勝ち点14/得失点差-5)

11位 福岡(勝ち点13/得失点差−3)

12位 鹿島(勝ち点11/得失点差−1)

13位 湘南(勝ち点10/得失点差-2)

14位 清水(勝ち点10/得失点差−4)

15位 柏(勝ち点10/得失点差-5)

16位 札幌(勝ち点8/得失点差-1)

17位 G大阪(勝ち点6/得失点差-1)

18位 大分(勝ち点5/得失点差-9)

19位 仙台(勝ち点3/得失点差-15)

20位 横浜FC(勝ち点2/得失点差-20)

■第11節の対戦予定

▼3月3日(水)

川崎F 3ー2 C大阪

▼4月22日(水)

19:30 名古屋 vs G大阪

▼4月24日(土)

13:00 札幌 vs 仙台

14:00 FC東京 vs 鳥栖

14:00 横浜FM vs 横浜FC

14:00 広島 vs 福岡

16:00 柏 vs 徳島

17:00 鹿島 vs 神戸

▼4月25日(日)

14:00 清水 vs 湘南

16:00 浦和 vs 大分