広江礼威「ブラック・ラグーン」の期間限定ショップ「BLACK LAGOON Ani-Art POP UP SHOP in AMNIBUS STORE/MAGNET by SHIBUYA109」が、5月7日から23日までの期間、東京・MAGNET by SHIBUYA109の4階にあるAMNIBUS STOREで催される。

会場ではキャラクターイラストをアーティスティックなデザインに落とし込んだグッズシリーズ「Ani-Art」のアイテムを先行販売。トレーディング仕様のアクリルコースターおよびアクリルスタンドや、フルグラフィックTシャツ、マグカップ、クリアファイルなどがラインナップされた。さらに作中のコマとシーンをピックアップした「トレーディング台詞アクリルキーホルダー」、原作イラストを使用した「トレーディングメタリック缶バッジ」のほか関連商品も並ぶ。また期間中、イベント関連商品を税込2000円分購入するごとに1枚、限定ブロマイド6種がランダムでプレゼントされる。なお5月7日から9日にかけての3日間は、新型コロナウイルス感染リスク低減と店内混雑緩和のため、整理券配布による時間帯ごとの入店制限を実施。詳細はイベントの公式ページやAMNIBUS STOREの公式Twitter(@AMNIBUS_STORE)で確認しよう。

(c)広江礼威/小学館