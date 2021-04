迫力満点!!『ジュラシック・ワールド』シールブックで学んで遊ぼう！

学研ホールディングスの学研プラスより、『ジュラシック・ワールド はってはがせる!恐竜ジオラマシールブック』が登場! 2021年4月15日(木)より発売中だ。



大人気映画『ジュラシック・ワールド』の壮大な世界を生きる、恐竜たちのシールがたっぷりついたシールブックが登場!

T-レックスやトリケラトプス、プテラノドンなど人気の恐竜のシールがたくさん付属しており、はってはがせる仕様なので何度でも楽しめる楽しいシールブックだ。



本の中には映画の舞台となるイスラ・ヌブラル島の雄大な草原や、火山など、スケールの大きなシーンが広がっており、シールを貼りながら、恐竜たちが暮らす世界のジオラマを完成させていくことができる。

クイズもついており、人気のT-レックスやモササウルス、トリケラトプス、スピノサウルスから、映画オリジナルの恐竜まで、24種類の恐竜のデータを紹介。恐竜について学びながら楽しく遊ぶことができる一冊となっている。



シール枚数はなんと122枚と大ボリューム!

劇中でのポージングや迫力満点の大きく口を開けたビジュアルなど、どのシールも魅力的だ。



価格は1320円(税込)、判型は205mm×185mmで全24ページ。

『ジュラシック・ワールド』の世界を遊んで読んで楽しく満喫しよう。



(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.