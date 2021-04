今年初開催の声優特化型イベント『超声優祭2021』新情報続々到着！

ドワンゴは、2021年4月24日(土)~25日(日)の48時間にわたり、声優特化型イベント「超声優祭2021 Powered by dwango , Supported by ディズニープラス」を初開催する。各企画をご紹介しよう。



■「Nカフェ!!! 南條愛乃と語るモア」

声優・南條愛乃がパーソナリティを務めるWebラジオ「Nカフェ!!!南條愛乃と語るモア」は、ニコニコ生放送で週に一度オープンするカフェを舞台にリスナーの皆さんと待ち合わせをして、いろいろ語り合うラジオ番組。タイトルの「N」は、南條のN、ニコニコのN。この場所でドリンクを片手にリスナーとたくさん語り合う、そんなプライべートなひとときをお届けしている。今回は、「超声優祭2021」特別版として、映像ありの生放送でお届けする。



◆日程:2021年4月25日(日)13時00分~

◆出演者:南條愛乃



■ガールズラジオデイズ特番

『ガールズラジオデイズ』(通称:ガルラジ)は、地方で暮らすごく普通の女の子たちが、ふとしたきっかけでラジオ番組を自主運営することになり、そんな彼女たちの日常と番組制作に悪戦苦闘する姿を描いた青春物語。『ガールズラジオデイズ』特別編'21Unlimitedがオーディオブックサービス「ListenGo」にて4月から新たに配信開始することを記念して、4月24日(土)14時~17時、4月25日(日)15時~17時に各チーム別のキャストが出演するラジオ番組を配信する。また、25日(日)17時からは、チームを超えて作品のキャスト5名によるトーク番組を生配信する。

※この番組の一部はプレミアム会員の方のみ視聴することができます。番組全編を視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。



<2021年4月24日(土)>

14時00分~:チーム岡崎

◆出演者:本渡楓(二兎春花役)、瀬戸ひかり(萬歳智加役)、野村麻衣子(桜泉真維役)



15時00分~:チーム富士川

◆出演者:春野杏(年魚市すず役)、新田ひより(白糸結役)、山北早紀(金明凪紗役)



16時00分~:チーム双葉

◆出演者:柴田芽衣(玉笹彩美役)、篠原侑(玉笹彩乃役)、赤尾ひかる(玉笹花菜役)



<2021年4月25日(日)>

15時00分~:チーム徳光

◆出演者:長縄まりあ(手取川海瑠役)、河瀬茉希(吉田文音役)



16時00分~:チーム御在所

◆出演者:小澤亜李(神楽菜月役)、佳村はるか(穂波明莉役)、松田利冴(徳若実希役)



17時00分~「第4回 ガールズ ニコニコ デイズ」

◆出演者:瀬戸ひかり、野村麻衣子、春野杏、新田ひより、柴田芽衣





■【ムービック特集】ダメラジ・そま君・ぼくらく・俺癒

斉藤壮馬・石川界人の2人がお送りする、聞いているあなたを「ダメにしちゃう…」かもしれないラジオ、それが「ダメラジ」。ムービック作品やグッズなどの最新情報を届けつつ、2人の普段のトークをほぼ実寸大(?)でお届けするラジオ番組となっている。今回は、2人からの新録コメントと共におすすめ回のアーカイブを配信。また、ムービックがお届けする男性声優陣による番組を一挙放送する。

◆斉藤壮馬・石川界人のダメじゃないラジオ 選抜アー↑カイブ

◆日程:2021年4月25日(日)12時00分~

◆出演者:斉藤壮馬、石川界人



■『斉藤壮馬の和心を君に 其の弐』中島ヨシキと和心を探究・前編

斉藤壮馬が豪華ゲストと共に ”和心” を探究し、日本文化の魅力を再発見していく番組『斉藤壮馬の和心を君に』通称・そま君(そまきみ)第2期。今回は、ゲストに中島ヨシキを迎え、和心を見つけに出かける。

◆日程:2021年4月25日(日)14時30分~

◆出演者:斉藤壮馬、中島ヨシキ、西山宏太朗(ナレーション)



■『僕ら的には理想の落語』皆で見よう!セレクション

この妄想が、あなたを変える――。人気声優が腐男子噺家に扮し、2人1組で掛け合い落語を披露する。彼らが所属するのはBでLな落語を得意とする一門「妄想亭」。個性豊かな噺家たちが演目ごとに違うペアで演じるのは、滑稽話から悲恋までよりどりみどりの恋物語。”腐って” いるけど とっても ”オイシイ” 新感覚落語エンターテインメント。『粗忽の使者』をもとにした、尻をひねる系滑稽噺の『職人ひねり』と、『猫退治』をもとにした悲恋系の怪談噺の『猫煩い』の2作品をお届けする。

◆日程:2021年4月25日(日)15時00分~

◆出演者:

#8 職人ひねり

伊東健人(妄想亭 和穏)、土田玲央(妄想亭 上利)、綾切拓也(間島誠司)、輝海(成瀬美冬)、杉江優篤(寺門雅嗣)、森川智之(ナレーション)

#9 猫煩い

中島ヨシキ(妄想亭 万識)、榊原優希(妄想亭 茸丸)、杉江優篤(寺門雅嗣)、TAISEI(G.U.M)(桐生泰雅) ほか



■『江口拓也の俺たちだってやっぱり癒されたい!』一挙放送特番再放送

『癒し』をテーマに、声優・江口拓也とアシスタントの西山宏太朗が、ゲストと共に様々な場所で癒される、美味しくて楽しい旅番組『江口拓也の俺たちだってやっぱり癒されたい!』全12話を、ニコニコ生放送でノーカット全話一挙放送する。各旅のあとには江口拓也と西山宏太朗によるアフタートークを放送。ここでしか聞けない旅の裏話が盛りだくさん。

◆日程:2021年4月25(日)16時00分~

◆出演者:江口拓也、西山宏太朗、森川智之、安元洋貴、福山潤、小野賢章、鈴村健一、斉藤壮馬(ナレーション)



■小説家×声優「STORY LIVE」4作品連続放送 江口拓也 / 佐倉綾音 / 大原さやか / 徳井青空

講談社人気小説家作品を豪華声優が朗読する「STORY LIVE」を期間限定で配信。朗読されるホラー短編小説は、STORY LIVEのための書き下ろしとなっている。

◆日程:2021年4月24日(土)23時00分~4月25日(日)1時30分

◆出演者:江口拓也(行成薫『MASTERMIND』)、佐倉綾音(三津田信三『避難小屋の体験』)、大原さやか(三津田信三『忌名に纏わる話』)、徳井青空(矢樹純『天神がえり』)



■【第2弾決定】朗読劇『ブライト・プリズン 学園の美しき生け贄』ニコ生振り返り上映会

2020年9月13日に小野友樹・緑川光ら人気声優が出演した、大人気学園ファンタジーBL作品『ブライト・プリズン』(著:犬飼のの 絵:彩/「講談社X文庫ホワイトハート」刊)の朗読劇公演を期間限定無料配信。本作は、今年5月29日に続編の公演も決定している人気シリーズ。

※『ブライト・プリズン』とは…

その独創的な世界観と魅力的なキャラクターで、幅広い年齢層の女性から多くの支持を集め、2013年以来10作に渡ってシリーズ化されている今なお続く大人気学園ファンタジーBL作品。

<#1><#2>

◆日程:2021年4月24日(土)0時00分~2時00分

◆出演者:小野友樹、緑川光、長谷川芳明、外崎友亮、市川太一

◆出演者(声のみ):#1:熊谷健太郎、天﨑滉平、石谷春貴

#2:熊谷健太郎、佐香智久、興津和幸

<#1> <#2>(再演)

◆日程:2021年4月24日(土)16時30分~18時30分



■声優×講談師、新しい形で紡ぐ朗読劇シリーズ「STORY LIVE新撰組」司馬遼太郎『菊一文字』

時代小説の傑作「菊一文字」(司馬遼太郎「新選組血風録」収録)を、声優と講談師という、声を生業にした異色の組み合わせによる新しい朗読劇にてお届け。本番組は、新選組の沖田総司が愛用したと伝わる名刀「菊一文字則宗」にまつわる秘話を、浪川大輔(土方歳三)、岡本信彦(沖田総司)、佐藤拓也(近藤勇)演じ、講談師の宝井琴調、神田春陽が物語の世界を伝統の話芸で再現する。また『菊一文字』をより楽しむために、番組の中では講談師・神田真紅による「解説 新選組」も一席講じられる。

◆日程:2021年4月25日(日)18時00分~19時30分(予定)

※最初の30分(18時00分~18時30分)は無料配信します。

◆出演者:浪川大輔、佐藤拓也、岡本信彦、神田春陽、宝井琴調、神田真紅

◆チケット情報:

[一般会員] 5000ニコニコポイント(税込 5000円)

[プレミアム会員] 3500ニコニコポイント(税込 3500円)

販売期間:2021年4月15日(木)14時00分 ~ 2021年5月9日(日)21時00分



■超ゴーラス祭 in 超声優祭!構成員が選ぶGO5チャンネル★ベスト20

『超声優祭』でGOALOUS5がお届けする超ゴーラス祭。本番組では構成員(ファン)に選ばれたGO5チャンネルベスト20を配信する。

※GOALOUS5とは…世界声福(征服)を目論む悪の組織が、先遣隊として声を生業にする熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成を派遣した。それが「GOALOUS5(ゴーラスファイブ)」。5人は声を武器に人々を虜にし、世界を声福(征服)していくための活動を行っている。

◆日程:【前編】2021年4月24日(土)11時00分~

【後編】2021年4月25日(日)11時00分~

◆出演者:熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成



■緑川光の毎日生対談~光おにいさんと一緒♪~ Vol.2

昨年好評を博した「緑川光の毎日生対談~光おにいさんと一緒♪~」が超声優祭2021に登場。超声優祭メインパーソナリティー緑川光が、豪華ゲストと建て前ナシの本音トークを繰り広げる。

◆チケット情報:

[1番組の単体チケット]2500ニコニコポイント(税込2500円)

[2番組通し視聴チケット]一般会員 5000ニコニコポイント(税込5000円)

プレミアム会員限定 4500ニコニコポイント(税込4500円)

◆販売期間:2021年4月17日~5月8日23時59分まで



<#1>

◆日程:2021年4月24日(土)15時00分~16時30分(予定)

◆出演者:緑川光、松本保典



<#2>

◆日程:2021年4月25日(日)17時00分~18時30分(予定)

◆出演者:緑川光、古川慎



■Daisuke Kishioの〇〇(仮)

本番組のMC、声優 岸尾だいすけが豪華ゲストを建前ナシの本音トークを繰り広げる。1日目は仲村宗悟。2日目には内田雄馬を迎えて生配信する。

◆チケット情報:

[1番組の単体チケット]2500ニコニコポイント(税込2500円)

[2番組通し視聴チケット]一般会員 5000ニコニコポイント(税込5000円)

プレミアム会員限定 4500ニコニコポイント(税込4500円)

◆販売期間:2021年4月17日~5月8日23時59分まで



<1日目>

◆日程:2021年4月24日(土)13時00分~14時30分 (予定)

◆出演者:岸尾だいすけ、仲村宗悟



<2日目>

◆日程:2021年4月25日(日)14時00分~15時30分(予定)

◆出演者:岸尾だいすけ、内田雄馬



■大空直美の虹色トーク対談

声優・大空直美がMCとして、豪華ゲストを迎えお送りするトーク番組。

◆日程:2021年4月25日(日)11時00分~13時00分(予定)

◆出演者:大空直美、皆口裕子、松井恵理子

◆チケット情報:[1番組の単体チケット]2500ニコニコポイント(税込2500円)

◆販売期間:2021年4月17日~5月8日23時59分まで