人気の『Apex』ネッシーぬいぐるみ 新たにメガサイズが登場！

ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズは、バトルロイヤル型FPS『Apex Legends』(エーペックスレジェンズ)より、ゲーム内に登場する「ネッシーぬいぐるみ(メガ)」を、2021年8月上旬から日本全国の家電量販店および通販サイト、INFOLENS GEEK SHOPなどで順次販売開始することを発表した。4月16日(金)から予約を開始している。



『Apex Legends』とは、2019年2月にエレクトロニック・アーツからリリースされた無料のオンラインマルチプレーヤーバトルロイヤルゲーム。2周年を迎え、2021年3月にはNintendo Switch版の配信開始も発表されさらに注目を集めている大人気ゲームだ。



その『Apex Legends』ゲーム内に登場する巨大ネッシーが大きなぬいぐるみになって登場!

今年1月に発売を開始した「ネッシーぬいぐるみ」は売り切れ続出の大人気商品だが、今回予約を開始する「ネッシーぬいぐるみ(メガ)」は、その「ネッシーぬいぐるみ」(高さ約15cm)の約3倍の大きさ(高さ約43cm)。なんと今回の「ネッシーぬいぐるみ(メガ)」は、背中のチャックが開閉可能となっている。



通常サイズとメガサイズ、並べて置くとかわいさ満点! ぜひゲットして癒されよう♪



>>>チャック部分の画像を見る(写真3点)



(C)2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.