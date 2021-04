ポルシェ・タイカンのド派手でトロピカルなアートカー、その落札価格は？

RMサザビーズがポルシェ・シュバイツと提携し、4月6日から13日にかけてオンラインのみで実施したオークション「PORSCHE TAYCAN CHARITY ARTCAR」に、リチャード・フィリップスによる見事なアートが施されたポルシェタイカン4Sが登場した。スイスの偉大な画家、アドルフ・ディートリヒへのオマージュとして描かれた絵画「クイーンオブザナイト」にインスパイアされたアートカーである。



このカラフルな装飾はラッピングによるものだ。サイドシルには「QUEEN OF THE NIGHT by Richard Phillips」と刻まれ、カーテシランプではフィリップスの署名が再現されている。



【目にも鮮やかなラッピングされたタイカンのアートカーをいろいろな角度から見る】(写真32点)



タイカンに描かれたド派手なトロピカル風の花や蝶は、見ているだけで人を幸せな気持ちにしてくれる。この特別な一台は20万ドルで落札された。アートカーに仕上げられたポルシェタイカン 4Sがオークションに出品された目的、それはCOVID-19パンデミックの影響を受けて苦労したスイスのアーティストを支援するためだ。オークションの収益はスイスの非営利団体Suisseculture Socialeへと寄せられることになっている。





RM Sothebys|PORSCHE TAYCAN CHARITY ARTCAR



文:オクタン日本版編集部 写真:Andrea Klainguti (C) 2021 Courtesy of RM Sothebys