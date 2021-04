DISH//の13枚目のシングルCD「No.1」が5月26日にリリースされる。

シングルにはテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期のオープニングテーマであり、4月10日より配信されている表題曲「No.1」に加えて、初回限定盤、通常盤、期間生産限定盤のそれぞれに新曲を1曲ずつ収録。ファンから支持の厚い楽曲のライブ音源やインスト音源も収録予定で、シングル収録曲のうちライブ音源を含む7曲を収録した「No.1 -Special Edition-」、インスト音源4曲を収録した「No.1 -Instrumentals-」が5月19日に先行配信される。

またシングルの初回限定盤には、北村匠海(Vo, G)が作詞作曲した「あたりまえ」、彼らの今までの挫折や苦悩を力強く描いた「ルーザー」、シングルの表題曲「No.1」のミュージックビデオとメイキング映像、2月発売のアルバム「X」のクロスフェード映像を収録したDVDが付属。一方、期間生産限定盤には「No.1」のMVとアルバム「X」のクロスフェード映像、「僕のヒーローアカデミア」のノンクレジットオープニングムービーを収めたDVDが付属し、ジャケットは描き下ろしのアニメ絵柄となっている。DISH//のオフィシャルサイトでは店頭別購入特典の詳細も公開されている。

DISH//「No.1」収録内容

初回限定盤

CD

01. No.1

02. 宇宙船

03. 愛の導火線(Live from 「LIVE TOUR -DISH//- 2019~2020 PACIFICO YOKOHAMA」)

04. No.1 -instrumental-

05. バースデー -instrumental-

DVD

01. 「No.1」 Music Video

02. 「あたりまえ」 Music Video

03. 「ルーザー」 Music Video

04. 「あたりまえ」 Making of Music Video

05. 「ルーザー」 Making of Music Video

06. 「No.1」 Making of Music Video

07. 4thアルバム「X」クロスフェード

通常盤

CD

01. No.1

02. 缶ビール

03. birds(Live from 『LIVE TOUR -DISH//- 2019~2020 PACIFICO YOKOHAMA』)

04. No.1 -instrumental-

05. 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ -instrumental-

期間生産限定盤

CD

01. No.1

02. KICK-START

03. 勝手にMY SOUL(Live from 「LIVE TOUR -DISH//- 2019~2020 PACIFICO YOKOHAMA」)

04. No.1 -instrumental-

05. ルーザー -instrumental-

06. No.1 -アニメサイズ-

DVD

01. 「No.1」 Music Video

02. TVアニメ 「僕のヒーローアカデミア」第5期 ノンクレジットオープニングムービー

03. 4thアルバム「X」クロスフェード