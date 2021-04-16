2021年8月20日〜22日に開催されるFUJI ROCK FESTIVAL21の、第一弾出演者が発表された。
今年の「FUJI ROCK FESTIVAL21」は新型コロナウイルスの影響にともない、海外からアーティストを迎えることは断念し、国内のアーティストのみによる開催を決定。初日の8月20日には、4年ぶりのヘッドライナー出演となるRADWIMPSが決定。更には、全米デビューを果たしReading and Leeds Festival、Download Festivalにも出演歴を持つMAN WITH A MISSIONや、今年設立10周年を迎えたレーベルSUMMITの所属アーティストの出演が決定している。
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8月21日のヘッドライナーにはKing Gnuが決定。加えて、小山田圭吾率いるCORNELIUSの4年ぶり出演やThe Birthday、ROVOの出演も決定した。最終日の8月22日のヘッドライナーには電気グルーヴの出演がアナウンス。また、ドラマー池畑潤二が率いる忌野清志郎RocknRoll FOREVER、P-MODELのリーダーとして日本の音楽シーンを牽引し続けてきた平沢進が平沢進＋会人(EJIN)名義で出演。更に、US老舗レーベルSUB POPとも契約し世界に羽ばたいたCHAIらの出演も決定している。
今年の開催に際して、「場内各所で混雑が生じないよう入場人数を減らし、苗場の広大な野外空間における大自然の恩恵を活かした『自然と音楽の共生』を目指すフジロックならではの創意工夫を図り、感染リスクの回避に取り組んでまいります」と方針を示している。 チケットの第二次先行受付は本日よりスタートしている。
＜公開情報＞
「FUJI ROCK FESTIVAL21」
2021年8月20日（金）〜22日（日）
・8月20日出演者第一弾
RADWIMPS
MAN WITH A MISSION
SUMMIT（PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+）
THE BAWDIES
ドレスコーズ
H ZETTRIO
Kan Sano
KID FRESINO（BAND SET）
LITTLE CREATURES
OKAMOTOS
5lack
TENDOUJI
手嶌葵
Vaundy
YOGEE NEW WAVES
yonige
スピンオフ四人囃子feat.根本要＆西山毅
KOTORI（selected by ROOKIE A GO-GO 19）
・8月21日出演者第一弾
King Gnu
CORNELIUS
The Birthday
ROVO
AJICO
Char
DENIMS
envy
カネコアヤノ
KEMURI
Mega Shinnosuke
milet
光風＆GREEN MASSIVE
MONOEYES
ReN
サンボマスター
SIRUP
THE SKA FLAMES
THE SPELLBOUND
サニーデイ・サービス
THE ALEXX
草田一駿（selected by ROOKIE A GO-GO 20）
・8月22日出演者第一弾
電気グルーヴ
平沢進＋会人（EJIN）
忌野清志郎 RocknRoll FOREVER
CHAI
OAU
4s4ki
Awesome City Club
BEGIN
THA BLUE HERB
cero
羊文学
君島大空 合奏形態
MONO NO AWARE
折坂悠太（重奏）
STUTS（Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI）
TENDRE
yonawo
公式ホームページ：https://www.fujirockfestival.com
2021年8月20日〜22日に開催されるFUJI ROCK FESTIVAL21の、第一弾出演者が発表された。