2021年8月20日〜22日に開催されるFUJI ROCK FESTIVAL21の、第一弾出演者が発表された。



今年の「FUJI ROCK FESTIVAL21」は新型コロナウイルスの影響にともない、海外からアーティストを迎えることは断念し、国内のアーティストのみによる開催を決定。初日の8月20日には、4年ぶりのヘッドライナー出演となるRADWIMPSが決定。更には、全米デビューを果たしReading and Leeds Festival、Download Festivalにも出演歴を持つMAN WITH A MISSIONや、今年設立10周年を迎えたレーベルSUMMITの所属アーティストの出演が決定している。



8月21日のヘッドライナーにはKing Gnuが決定。加えて、小山田圭吾率いるCORNELIUSの4年ぶり出演やThe Birthday、ROVOの出演も決定した。最終日の8月22日のヘッドライナーには電気グルーヴの出演がアナウンス。また、ドラマー池畑潤二が率いる忌野清志郎RocknRoll FOREVER、P-MODELのリーダーとして日本の音楽シーンを牽引し続けてきた平沢進が平沢進+会人(EJIN)名義で出演。更に、US老舗レーベルSUB POPとも契約し世界に羽ばたいたCHAIらの出演も決定している。



今年の開催に際して、「場内各所で混雑が生じないよう入場人数を減らし、苗場の広大な野外空間における大自然の恩恵を活かした『自然と音楽の共生』を目指すフジロックならではの創意工夫を図り、感染リスクの回避に取り組んでまいります」と方針を示している。 チケットの第二次先行受付は本日よりスタートしている。





<公開情報>







「FUJI ROCK FESTIVAL21」



2021年8月20日(金)〜22日(日)



・8月20日出演者第一弾

RADWIMPS

MAN WITH A MISSION

SUMMIT(PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)

THE BAWDIES

ドレスコーズ

H ZETTRIO

Kan Sano

KID FRESINO(BAND SET)

LITTLE CREATURES

OKAMOTOS

5lack

TENDOUJI

手嶌葵

Vaundy

YOGEE NEW WAVES

yonige

スピンオフ四人囃子feat.根本要&西山毅

KOTORI(selected by ROOKIE A GO-GO 19)



・8月21日出演者第一弾

King Gnu

CORNELIUS

The Birthday

ROVO

AJICO

Char

DENIMS

envy

カネコアヤノ

KEMURI

Mega Shinnosuke

milet

光風&GREEN MASSIVE

MONOEYES

ReN

サンボマスター

SIRUP

THE SKA FLAMES

THE SPELLBOUND

サニーデイ・サービス

THE ALEXX

草田一駿(selected by ROOKIE A GO-GO 20)



・8月22日出演者第一弾

電気グルーヴ

平沢進+会人(EJIN)

忌野清志郎 RocknRoll FOREVER

CHAI

OAU

4s4ki

Awesome City Club

BEGIN

THA BLUE HERB

cero

羊文学

君島大空 合奏形態

MONO NO AWARE

折坂悠太(重奏)

STUTS(Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)

TENDRE

yonawo



公式ホームページ:https://www.fujirockfestival.com