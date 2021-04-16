2021年8月20日〜22日に開催されるFUJI ROCK FESTIVAL21の、第一弾出演者が発表された。



今年の「FUJI ROCK FESTIVAL21」は新型コロナウイルスの影響にともない、海外からアーティストを迎えることは断念し、国内のアーティストのみによる開催を決定。初日の8月20日には、4年ぶりのヘッドライナー出演となるRADWIMPSが決定。更には、全米デビューを果たしReading and Leeds Festival、Download Festivalにも出演歴を持つMAN WITH A MISSIONや、今年設立10周年を迎えたレーベルSUMMITの所属アーティストの出演が決定している。



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8月21日のヘッドライナーにはKing Gnuが決定。加えて、小山田圭吾率いるCORNELIUSの4年ぶり出演やThe Birthday、ROVOの出演も決定した。最終日の8月22日のヘッドライナーには電気グルーヴの出演がアナウンス。また、ドラマー池畑潤二が率いる忌野清志郎RocknRoll FOREVER、P-MODELのリーダーとして日本の音楽シーンを牽引し続けてきた平沢進が平沢進＋会人(EJIN)名義で出演。更に、US老舗レーベルSUB POPとも契約し世界に羽ばたいたCHAIらの出演も決定している。



今年の開催に際して、「場内各所で混雑が生じないよう入場人数を減らし、苗場の広大な野外空間における大自然の恩恵を活かした『自然と音楽の共生』を目指すフジロックならではの創意工夫を図り、感染リスクの回避に取り組んでまいります」と方針を示している。 チケットの第二次先行受付は本日よりスタートしている。





＜公開情報＞







「FUJI ROCK FESTIVAL21」



2021年8月20日（金）〜22日（日）



・8月20日出演者第一弾

RADWIMPS

MAN WITH A MISSION

SUMMIT（PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+）

THE BAWDIES

ドレスコーズ

H ZETTRIO

Kan Sano

KID FRESINO（BAND SET）

LITTLE CREATURES

OKAMOTOS

5lack

TENDOUJI

手嶌葵

Vaundy

YOGEE NEW WAVES

yonige

スピンオフ四人囃子feat.根本要＆西山毅

KOTORI（selected by ROOKIE A GO-GO 19）



・8月21日出演者第一弾

King Gnu

CORNELIUS

The Birthday

ROVO

AJICO

Char

DENIMS

envy

カネコアヤノ

KEMURI

Mega Shinnosuke

milet

光風＆GREEN MASSIVE

MONOEYES

ReN

サンボマスター

SIRUP

THE SKA FLAMES

THE SPELLBOUND

サニーデイ・サービス

THE ALEXX

草田一駿（selected by ROOKIE A GO-GO 20）



・8月22日出演者第一弾

電気グルーヴ

平沢進＋会人（EJIN）

忌野清志郎 RocknRoll FOREVER

CHAI

OAU

4s4ki

Awesome City Club

BEGIN

THA BLUE HERB

cero

羊文学

君島大空 合奏形態

MONO NO AWARE

折坂悠太（重奏）

STUTS（Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI）

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公式ホームページ：https://www.fujirockfestival.com