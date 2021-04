HuluのライブTVに新チャンネルとして「GAORA Bros.(ガオラブロス)」が追加され、4月16日(金)から配信開始される。



「GAORA Bros.」は、放送向けチャンネル「GAORA SPORTS」の弟分として2018年に誕生し、インディカー・シリーズ、プロ野球やプロレス、格闘技、テニス情報番組などバラエティ豊かな番組を編成し、気軽に様々なスポーツを楽しむことができるスポーツチャンネル。



新たなシーズンが始まる『インディカー・シリーズ2021』には、世界3大レースのひとつ『インディ500』で、昨年3年ぶり2度目の優勝を成し遂げた佐藤琢磨が参戦。佐藤の史上6人目となる『インディ500』連覇とシリーズチャンピオンに期待が高まる。『インディカー・シリーズ2021』は、4月19日(月)に開幕する『アラバマ・グランプリ』から9月に行われる最終戦までの全レースを、Huluの「GAORA Bros.」チャンネルで楽しむことができる。



HuluのライブTVはプロ野球中継巨人戦、FOX チャンネル、ナショナルジオグラフィックチャンネル、HISTORY、TV5MONDE、日米英ニュースなどの既存チャンネルに加え、「GAORA Bros.」が新たに追加されることにより、さらに多彩なラインナップを提供。ライブ配信はテレビ、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能となっている。



<スポーツジャンルの主な番組名>

●プロ野球

『GAORA プロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)』



●格闘技

『K-1 WORLD GP 2021 JAPAN』



●モータースポーツ

『インディカー・シリーズ』

『Road To INDY 佐藤琢磨への挑戦! by iRacing』



●プロレス

『DRAGON GATE 無限大~infinity~』

『全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet』

『OZアカデミー 女子プロレス』



●テニス

『ATPテニスマガジン』



●バレーボール

『狩野舞子の女バレ部!』



●ゴルフ

『西村いちか ゴルフ大好き!』

『SUNDAYスマイルGOLF』



●アメフト

『関西学生アメリカンフットボール』



●バラエティ

『ろくでなしミトリズ』

『千客万来~がおら寄席~』

『じゅんいちダビッドソンの下手なキャンプでごめんなさい』



など