4月19日(月)放送のTBS系「『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル」の出演アーティスト第2弾と放送内容の詳細が発表された。

今回出演が明らかになったのは、AKB48、小田さくら(モーニング娘。'21)、川崎鷹也、Crystal Kay、ダイアモンド☆ユカイ、DA PUMPの6組。さらに、りんたろー。(EXIT)と関口メンディー(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE)がサブMCを務めることが決定した。

また番組では「ダンス!ダンス!フェス特別企画」として、アーティストたちが踊ってみた動画に挑戦するコーナーを実施。A.B.C-ZはLiSA「紅蓮華」を、EXILEは選抜メンバーでYOASOBI「夜に駆ける」を、DA PUMPも選抜メンバーでAdo「うっせえわ」をオリジナルの振り付けで披露する。

さらに「ディズニーダンスコラボメドレー」として、西川貴教、小田、川崎、Crystal Kay、ダイアモンド☆ユカイといった面々が人気のディズニー楽曲を歌いつなぐ企画も決定した。

AKB48はハローキティとのコラボで「恋するフォーチュンクッキー」を披露。西川は、LDH所属アーティストのサポートダンサーを務めるPSYCHIC FEVERをバックに新曲「Eden through the rough」を歌う。

TBS系「『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル」

2021年4月19日(月)19:00~22:00

<出演者および歌唱曲>

・AKB48「恋するフォーチュンクッキー」

・A.B.C-Z「Nothin’ but funky」

・EXILE「PARADOX」

・櫻坂46「BAN」

・SEVENTEEN「ひとりじゃない」

・西川貴教「Eden through the rough」

・マカロニえんぴつ「はしりがき」

・三浦大知「Backwards」

・森山直太朗「最悪な春」

オープニングメドレー

・A.B.C-Z

・EXILE

・櫻坂46

・DA PUMP

ダンス!ダンス!フェス

・A.B.C-Z×「紅蓮華」(LiSA)

・EXILE×「夜に駆ける」(YOASOBI)

・DA PUMP×「うっせぇわ」(Ado)

ディズニーダンスコラボメドレー

・小田さくら(モーニング娘。'21)

・川崎鷹也

・Crystal Kay

・ダイアモンド☆ユカイ

・西川貴教

and more

子どもたちに大人気のダンス曲大集合!ダンスソングメドレー

・AKB48×ハローキティ「Lucky Happy Everyday」

・ケロポンズ「エビカニクス」

・しまじろうとなかまたち「ハッピー・ジャムジャム」

・DA PUMP「U.S.A.」

・Foorin「パプリカ」

サブMC

りんたろー。(EXIT) / 関口メンディー(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE)

※ダイアモンド☆ユカイの☆は六芒星が正式表記。