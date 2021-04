オフスプリング、2016年のSUMMER SONIC出演映像を期間限定配信

オフスプリングが、SUMMER SONIC 2016に出演した際の「Pretty Fly (For A White Guy)」、「The Kids Arent Alright」の2曲のライブ映像が2021年4月29日23:59まで再配信される。



動画公開同日には、9年振り10作目となるアルバム『LET THE BAD TIMES ROLL』をリリースしたオフスプリング。最新作は、ボブ・ロックをプロデューサーに迎え、迫力と力強さを増したサウンドと原点回帰とも言えるパンクな楽曲が全12曲収録(日本盤にはボーナス・トラックが2曲追加収録)されている。今作の発売を記念して、この度SUMMER SONICのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、SUMMER SONIC 2016の映像を公開した。



メンバーのデクスター・ホランドは「日本でのショーのエネルギーは、日本に戻ってくる度にどんどん良くなってる。あれには俺たちも感激しているよ。だから、日本でまたショーをやるのが待ちきれないよ。戻るのがすごく楽しみ」と日本のファンの熱意について語っている。









<リリース情報>







オフスプリング

『LET THE BAD TIMES ROLL』



発売日:2021年4月16日(金)

価格:3300円(税込)

(日本盤内容:歌詞対訳・解説付き 日本盤ボーナス・トラック2曲収録)

試聴/予約:https://caroline.lnk.to/ltbtr_offspring



=日本盤収録予定トラック・リスト=

1. This Is Not Utopia

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall of the Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby

13. Guerre Sous Couvertures (日本盤ボーナス・トラック)

14. The Opioid Diaries (LIVE) (日本盤ボーナス・トラック)



日本公式サイト:https://carolineinternational.jp/the-offspring/