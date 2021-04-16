天野明原作による舞台「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」の第3弾キャストが発表された。

「家庭教師ヒットマンREBORN!」を原作とした舞台のシリーズ最終章であり、前後編の2部構成で「未来編」のエピソードが描かれる「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」。このたび明らかになったキャスト陣が演じるのは、いずれも仲田博喜演じる白蘭が率いる、ミルフィオーレファミリーのメンバーだ。γ役を岸本卓也、幻騎士役を宮澤佑、グロ・キシニア役を三好大貴、ジル役を樋口裕太、ジンジャー・ブレッド役とデイジー役をとまん、スパナ役を富永勇也、ユニ役を高橋紗妃、桔梗役を小坂涼太郎、ザクロ役を塩口量平、ブルーベル役を藤綾近が担当。γ、グロ・キシニア、ジンジャー・ブレッド、スパナは前編にのみ、ジル、ユニ、桔梗、ザクロ、デイジー、ブルーベルは後編にのみ登場する。

「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」の「前編」は東京・天王洲 銀河劇場で7月16日から22日まで、大阪・サンケイホールブリーゼで8月6日から8日まで公演。「後編」は天王洲 銀河劇場で7月27日から8月1日まで、サンケイホールブリーゼで8月13日から15日まで上演される。

「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」

「前編」

日程：2021年7月16日（金）～22日（木・祝）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2021年8月6日（金）～8日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

「後編」

日程：2021年7月27日（火）～8月1日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2021年8月13日（金）～15日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

料金

一般：税込9000円

プレミアムチケット：税込1万2000円 ※限定グッズ（非売品）付き

スタッフ

演出・脚本：丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）

キャスト

リボーン：ニーコ

沢田綱吉：竹中凌平

獄寺隼人：原嶋元久

山本武：山本涼介

笹川了平：上杉輝

ランボ：KIMERU

雲雀恭弥：北村健人

クローム髑髏：朝倉ふゆな

入江正一：佐伯亮

γ：岸本卓也

幻騎士：宮澤佑

グロ・キシニア：三好大貴

ジル：樋口裕太

ジンジャー・ブレッド：とまん

スパナ：富永勇也

ユニ：高橋紗妃

桔梗：小坂涼太郎

ザクロ：塩口量平

デイジー：とまん

ブルーベル：藤綾近

白蘭：仲田博喜

ほか

(c)天野明/集英社 (c)『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE製作委員会