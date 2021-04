k.h.a.o.s、呂布カルマ客演曲とソロ曲のMV同時公開

ラッパーのk.h.a.o.sが、2021年5月12日にリリースする最新アルバム『年齢分の一年』より「砂の蓄積 feat. 呂布カルマ」、「既視感の牢獄」の2曲のMVを公開した。



ループ、タイムトラベル、無限、生と死、終わり、未来など、全曲"時間"をテーマに作られたk.h.a.o.s渾身の2ndアルバム「年齢分の一年」。各曲、あらゆる角度から時間を主軸に描かれており、日本語のみで繰り広げられる詩と音の世界観が構築されている。



そして今回、先行公開された「砂の蓄積 feat. 呂布カルマ」はk.h.a.o.s自身がサウンド・プロデュースを手掛け、砂時計の中を舞台設定とした楽曲。無駄に積み重ねた時に埋もれながらも踠いているk.h.a.o.sの心情が表されている。MVは日本語ラップシーンに精通したB-KENがディレクターを務めた。







同時公開となったソロ曲「既視感の牢獄」も「砂の蓄積」同様にk.h.a.o.s自身がサウンド・プロデュースを手掛け、何も変わらない現実をループする世界の檻として表現した楽曲。明日に向かって挑戦する野心を失った人たちを揶揄しながらも、実は同じ空間にいるk.h.a.o.s自身の叫びともなっている。MVはNora Records代表であり、相方でもある盟友SIONが手掛けている。









<リリース情報>







k.h.a.o.s

アルバム『年齢分の一年』



発売日:2021年5月12日(水)

価格:2300円(税抜)



=収録曲=

1. 開闢 [Produced by k.h.a.o.s, Scratched by DJ SION]

2. 既視感の牢獄 [Produced by k.h.a.o.s]

3. 砂の蓄積 feat. 呂布カルマ [Produced by k.h.a.o.s]

4. 時空屋 [Produced by k.h.a.o.s]

5. 無限回廊 [Produced by asa(Jar-Beat Record), Scratched by DJ SION]

6. 富岳 [Produced by DJ JAM(YENTOWN)]

7. かげろう [Produced by Eccy]

8. 羽化 [Produced by k.h.a.o.s]

9. 廻る feat. Meiso [Produced by Eccy, Scratched by DJ SION]

10. 落陽 [Produced by CO2]

11. 未来 [Produced by k.h.a.o.s]

12. 海岸線 [Produced by k.h.a.o.s]