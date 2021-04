今回の観測キャンペーンに参加した望遠鏡がとらえたM87ブラックホール。さまざまな波長の電磁波で撮影されており、また解像度(視力)がそれぞれ異なるため見えているスケールは異なる (c) The EHT Multi-wavelength Science Working Group; the EHT Collaboration; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); the EVN; the EAVN Collaboration; VLBA (NRAO); the GMVA; the Hubble Space Telescope; the Neil Gehrels Swift Observatory; the Chandra X-ray Observatory; the Nuclear Spectroscopic Telescope Array; the Fermi-LAT Collaboration; the H.E.S.S collaboration; the MAGIC collaboration; the VERITAS collaboration; NASA and ESA. Composition by J. C. Algaba (出所:EHT-Japan Webサイト)