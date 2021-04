6月5、6日に愛知・名古屋市栄地区一帯のライブハウス、クラブなどで行われる音楽ライブサーキットイベント「SAKAE SP-RING 2021」の出演アーティスト第1弾が発表された。

第1弾でラインナップされたのは、ドラマストア、ネクライトーキー、羊文学、宮川愛李、K:ream、空音、This is LAST、リュックと添い寝ごはん、Kroi、lyrical school、YAJICO GIRLほか98組。このイベントには約270組が出演予定なので、続報にも注目しておこう。チケットの第1次先行予約申し込みはイープラスにて受付中。

「SAKAE SP-RING 2021」

2021年6月5日(土)愛知県 DIAMOND HALL / 名古屋CLUB QUATTRO / 名古屋ReNY limited / APOLLO BASE ほか

<出演者>

愛はズボーン / I'm / アシュラシンドローム / AFTER SQUALL / アマイワナ / インナージャーニー / WITHDOM / Ochunism / 音武者 / ガストバーナー / カヨ / 川音希 / K:ream / クレナズム / Kroi / Gordon / ザ・コインロッカーズ / The Muddies / SOMETIME'S / SOME LIFE / SULLIVAN's FUN CLUB / C SQUARED / shule And christmas / 鈴木実貴子ズ / ぞうつかいになった。 / Chapman / Deep Sea Diving Club / D.Y.T / TRiFOLiUM / 南壽あさ子 / 鳴ル銅鑼 / ネクライトーキー / noh / NOMAD POP / ハルラモネル / 羊文学 / BruteRocks / BREIMEN / postman / ポップしなないで / MINOR THIRD / Maki / MAHOROBA / Monthly Mu & New Caledonia / Monday Dirty Jokes / 三上ちさこ / Meik / YUCARI / UNIDOTS / リアクション ザ ブッタ / リュックと添い寝ごはん / lyrical school / and more



2021年6月6日(日)愛知県 DIAMOND HALL / 名古屋CLUB QUATTRO / 名古屋ReNY limited / APOLLO BASE ほか

<出演者>

EARNIE FROGs / Arakezuri / anewhite / INNOSENT in FORMAL / WiLLY-NiLLY / MCリトル / OKOJO / Kazuya Miwa / gato / 九龍 / クジラ夜の街 / GLASGOW / ChroniCloop / こゑだ / ざきのすけ。 / THE TOMBOYS / The Best Average / CYNHN / THREE LIGHTS DOWN KINGS / 空音 / The Songbards / chilldspot / This is LAST / ドラマストア / ねぐせ。 / 野田愛実 / ハローモンテスキュー / ひかりのなかに / ビバラッシュ / フィルフリーク / FATE BOX / ペンギンラッシュ / VOI SQUARE CAT / Maica_n / まちぶせ / miscast / 宮川愛李 / Motoki / YAJICO GIRL / やましたりな / Yobahi / Runny Noize / Ryota Mori / ルサンチマン / レベル27 / レルエ / and more