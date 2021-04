◆ スタジアムに行けない多くのファンへ



スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は15日、昨年5月にヤマハ株式会社がリリースしたリモート応援アプリ「Remote Cheerer powered by SoundUD」とコラボレーションし、スタジアムに足を運べない多くのスポーツファンがアプリを通じて試合観戦中に他のファンとコミュニケーションが取れる「For The Fans Project」を同日からスタートさせることを発表した。





プロ野球やJリーグが幕開けし、連日白熱した試合が繰り広げられてる一方で、スポーツ界では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、試合会場には入場制限が設けられ、スタジアムでの応援を自粛している人たちも多いのが実情だ。



そこでDAZNとヤマハは、「ファンのために新しい形のスポーツ観戦を提供していきたい」という共通ビジョンの下で今回のコラボレーションを実施。「Remote Cheerer」は新型コロナウイルスへの対策だけでなく、健康面の問題を持っている人たちや育児などで外出が難しい人、遠方に住んでいて簡単に移動できない人など、さまざまな理由でスタジアムに足を運べないファンにとっても参加が可能なツールとなっている。





「For The Fans Project」では、より多くのスポーツファンに向けてライブ配信やSNSとの連動などを通して、アスリートへより多くのファンのサポートの声を届けたり、試合会場以外でもファン同士が一体となって応援を楽しめる施策を展開していくとのこと。リモート応援アプリとして注目を集める「Remote Cheerer」は、スポーツ中継を見ながら歓声や拍手を試合会場に届けられるサービスとして、昨年5月にβ版がリリースされている。



今年2月に搭載された新機能「トークルーム」では、“実況ルーム”、“著名人ルーム”、“応援ルーム”など、多様なカテゴリーのグループが存在し、ユーザーは試合を観ながら自分に合ったトピックを選択し、他のファンと交流しながら試合を観戦することができる。



DAZNは、「Remote Cheerer」の新機能を活用することで、より多くのスポーツファンが一体となった応援が可能になるのではないかと考え、4月後半から複数回にわたりトークルームイベントを実施。『野球トレンド研究所』や『YABECCHI STADIUM(やべっちスタジアム)』などのDAZNオリジナルコンテンツとのコラボレーションをはじめ、多くの競技のスポーツファンが一体となれるイベントやSNSなどと連動したプレゼントキャンペーンなども実施する予定だ。



リモート応援という新しい観戦スタイルの定着は、より多くの人々にライブスポーツの興奮を届けられるだけでなく、スポーツファン同士のつながりを深め、一体感を深めるものになると考えています。DAZNでは、今後もさまざまな施策のもと、ライブスポーツの魅力をお伝えし、スポーツ界全体を盛り上げてまいります。





▼ 川瀬忍氏(ヤマハ株式会社 常務執行役)

ヤマハは、音·音楽を原点に培った技術と感性で、人々の暮らしを豊かにする様々な社会課題の解決に挑戦し続けており、「Remote Cheerer」もその取り組みの一つです。

今回、DAZN Japan Investment合同会社に、スポーツ観戦の世界をユニバーサルデザイン化するというコンセプトに共感いただき、新しい観戦スタイルを共に推進していけることを大変嬉しく思います。

いつでも、どこでも様々なスポーツを視聴できる世界を実現されたDAZNさんと共に取り組めることは素晴らしいことで、スポーツ中継を見ているより多くの方々に「Remote Cheerer」を使っていただくきっかけとなればと考えています。

今回のプロジェクトを通して、より多くの方にスポーツの力や感動を届け、スポーツ界のさらなる発展に寄与していきたいと考えています。





▼ マーティン・ジョーンズ(DAZN Japan エグゼクティブ・バイスプレジデント)

スポーツ観戦環境のさらなる発展に向けて、今回、ヤマハ株式会社が開発した素晴らしいテクノロジーとコラボレーションできることを非常に嬉しく思っています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を未だに多くの方々が受けており、スポーツ界もその例外ではありません。

スポーツはファンのみなさんがいてこそ熱狂や興奮が生まれるものだという考えは変わりません。

その中で“Remote Cheerer”のようなツールが出てきたことは素晴らしいことだと感じています。

またこのような発展は新型コロナウイルス感染の影響に限らず、より多様な人々にとってのスポーツ観戦を身近にするものだと考えており、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンを推進するDAZNとしては強い想いを持って取り組みたいコラボレーションの一つです。

今回のプロジェクトによって、より多くの方々にスポーツの楽しさをお届けできるようになることを願っています。