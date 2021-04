リナ・サワヤマ、エルトン・ジョンをフィーチャーした新曲リリース

リナ・サワヤマが、2021年4月15日にエルトン・ジョンをフィーチャーした楽曲「Chosen Family」のスペシャル・バージョンをリリースした。



ロンドンを拠点に活躍する日本人アーティストのリナ・サワヤマ。公開されたパフォーマンスビデオでは、エルトン・ジョンの美しく象徴的なピアノに乗せ、ふたりがドラマティックに歌唱する様子が収められている。タイトルの「選ばれた家族」という言葉はLGBTQ+コミュニティに長らく存在しており、「Chosen Family」でも、カミングアウトしたことで自分たちの家族、友人、コミュニティから追放された人々が、新たに「選ばれた家族」として、愛と安らぎを見出すことに焦点が当てられている。



また、今回のコラボについてリナは「伝説的な存在であるエルトン・ジョンと「Chosen Family」を作り直すことは、とても喜ばしく、光栄な出来事でした。この曲は私達2人にとってとても深い意味があり、ともにレコーディングを行うことは、決して忘れることのできない貴重な経験となりました。モニターごしに彼の歌声を聴くと震え、彼がピアノのパートを追加したとき、とても感動しました。エルトンはアルバム『SAWAYAMA』をリリースする以前から、とても強力なサポーターとなってくれました。私達がこの曲をレコーディングするために会ったとき、私達はすぐに意気投合しました。人々がこの魔法を聴いてくれることを願っています!」とコメント。



対するエルトン・ジョンも、「私のラジオ番組である”ロケット・アワー”に「Comme des Garcons (Like the Boys)」が送られてきたとき、「これは誰だ?」と手を止めました。 初めて曲を聴いたとき、とても感動しました。それ以来、私たちは友達になり、今回のデュエットの話をいただいた時にとても光栄名誉だと感じ、心からわくわくしました。 彼女は並外れた才能の持ち主です。リナは、単に流行りの音楽からインスピレーションを受けたクロスカルチャーミックスを表現するのではなく、インターネット世代として育ち、音楽史全体にすぐにアクセスできるがゆえに、本当の愛と理解を持って良いと感じるものを掛け合わせています。 ジャンルや古い考えに制約されないのです。私は、彼女は輝かしく、自信に満ちた、限りなく魅力的なソングライター兼パフォーマーだと考えています」と語っている。





<作品情報>







リナ・サワヤマ

デジタルシングル『Chosen Family(with Elton John)』



リリース日:2021年4月15日(木)

配信リンク:https://avex.lnk.to/chosenfamilyPR



JAPAN Official HP:https://avex.jp/rinasawayama/