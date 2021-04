『ポムポムプリン』25周年限定ネックレス販売開始♪

コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、『ポムポムプリン』25周年限定ネックレスの発売を4月12日(月)より開始した。



1996年、ゴールデンレトリバーをモデルにしたキャラクターとしてデビューしたポムポムプリン。ふわふわした丸いフォルムや、チャームポイントである「おしりのしるし」など唯一無二の魅力で、癒し系キャラクターとして人気を集めてきたポムポムプリンは、サンリオキャラクター大賞では6年連続3位以内にランクイン、過去三度も1位に輝くなど、たくさんのファンに愛されてきた。



そんなポムポムプリン25周年を記念して、K10イエローゴールドネックレスが登場!

誕生石であるダイヤモンドを胸元に大切に抱え、おしりやしっぽも繊細にデザイン。全身のフォルムがとっても愛らしいネックレスとなっている。



エンドチャームにはマフィンのフェイスをセットし、プリンとマフィンがいつも仲良しな姿が表現されている。



商品は25周年限定オリジナルBOXに入れてお届け。現在「FanFun MARKET」にて数量限定で販売中だ。



>>>オリジナルBOXやエンドチャームなどのデザインを見る(写真6点)



(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L624016