遊べて使える「PLAYクッション すみっコぐらし」Twitterキャンペーン

コトブキ工芸のオリジナルブランド「iebito(いえびと)」より、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」がデザインされた『PLAYクッション すみっコぐらし』の新商品『なかよしペアセット』が登場! 予約販売が2021年3月26日から開始されている。また、受注開始を記念してTwitterにてキャンペーンを実施することが決定! あなたはどれを選ぶ?



『PLAY クッション』はショッピングモールなどで人気の ”巨大積木” のようなクッションを、一般家庭になじみやすいカラーとサイズにアレンジしたもの。

子どもにとっての「好き」や「楽しい」ことを、大人も「たのしく」見守ることができる。そんな「こころのゆとり」生み出せるツールとして誕生した商品だ。



サイズは190mm×190mm、140mm×140mm、価格は「なかよしペアセット」は8580円(税込)。

ペアは「しろくま×ふろしき」「ぺんぎん?×たぴおか(イエロー)」、「とんかつ×えびふらいのしっぽ」、「ねこ×ざっそう」、「とかげ×にせつむり」の5ペアがご用意されている。



幼児~小学生、子育て世代を対象としており、「癒し」を感じるキャラクターとしてコンセプト面においてもiebitoとマッチしていることから、昨年11月30日より「すみっコぐらし」を使用した商品展開を開始。

今回『なかよしペアセット』の受注開始を記念し、Twitterにてフォロー&リツイートキャンペーンを実施するはこびとなった。



Twitterキャンペーン期間は、4月16日〜4月25日23:59まで。

Twitterアカウント「@iebito1」をフォローの上、「#PLAYクッションすみっコぐらし」 を明記して、”シカクいカタチ” が最も似合う『PLAY クッション すみっコぐらし』のペアのツイートを引用リツイートしよう。



リツイート数の最も多かったペアを選んだ人の中から抽選で、最も似合うペアに選ばれたセットを5名様にプレゼントされる。

当選者発表は、4月末頃を予定しており、DMでのご連絡になっているので、お申込みの際はご自身のアカウントの公開設定・DM受信設定のチェックをお忘れなく!



ステイホームのお家時間を楽しく可愛く彩る『PLAY クッション すみっコぐらし』の魅力に触れてみてはいかがだろうか。



