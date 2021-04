『FAKE MOTION -THE SUPER STAGE-』の初日(4月19日)と千秋楽(5月2日)公演が、Huluストアでライブ&見逃し配信される。



2020年新たな総合エンターテインメントプロジェクトとして始動した『FAKE MOTION -卓球FAKE MOTION -THE SUPER STAGE-』は、これまでの舞台と一線を画す、ダンスや映像などの演出を駆使した新感覚ステージ。演出を手掛けるのは、独創的な演出でエンタメ界に旋風を巻き起こし続ける植木豪。出演は、舞台、映画、テレビドラマで多岐に渡って活躍している荒牧慶彦を筆頭とする実力派キャストやONE N' ONLYなど恵比寿学園男子部・EBiDANのフレッシュなメンバーが集結した。舞台本編の最後にはLIVEパートも予定しており、音楽とパフォーマンスによって熱いステージを披露する。



※「Huluストア」は、Huluの月額料金を支払う事なく作品単位での課金方式で、好きな番組だけを選んで視聴することができる。



【本舞台配信の特徴】

1:「ライブ&見逃し配信」がセットになっているので、ライブ視聴後に、見逃し配信で期間中何度でも舞台を見直すことが可能。

2:テレビでの視聴も可能なため、大画面で迫力ある舞台をお楽しみいただけます。

3:チャット機能でファン同士のコミュニケーションが取れます。



■作品タイトル:FAKE MOTION -THE SUPER STAGE-



■ライブ配信日時:※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

1:初日ライブ配信

ライブ配信:2021年4月19日(月)18:00~

見逃し配信:2021年4月20日(火)12:00~4月27日(火)11:59



2:千秋楽ライブ配信

ライブ配信:2021年5月2日(日)18:00~

見逃し配信:2021年5月3日(月)12:00~5月10日(月)11:59



3:初日・千秋楽ライブ&見逃し配信セット

上記をセット販売

【特典】初日全景映像付き

特典視聴期間:2021年5月3日(月)0:00~5月9日(日)23:59



※ライブ配信は、上記時間のみ視聴が可能です。

※ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。



■ライブ配信・見逃し配信視聴料:

※見逃し配信の視聴可能期間は限られておりますので、ご注意ください。

初日・千秋楽:各3800円(税込)→ GoTo価格:3040円(税込)

セット:7600円(税込)→ GoTo価格:6080円(税込)



■販売期間:※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

初日:2021年4月12日(月)12:00~4月25日(日) 23:59

千秋楽:2021年4月12日(月)12:00~5月8日(土)23:59

セット販売:2021年4月12日(月)12:00~4月25日(日) 23:59