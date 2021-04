J-WAVE主催のライブイベント「J-WAVE LIVE 2021」が7月17、18日に神奈川・横浜アリーナで開催される。

2019年に開催20回目を迎えた「J-WAVE LIVE」。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、会場での開催は見送りとなったが、“#音楽を止めるな”をキャッチフレーズにオンエアと配信の両形態で開催された。今年は新型コロナウイルスの感染症対策を十分に実施したうえで、横浜アリーナで行われる。

出演者として7月17日公演にKREVA、東京スカパラダイスオーケストラ、Nulbarich、7月18日公演に今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、秦基博、レキシがラインナップされており、今後も追加される。J-WAVEのリスナーズコミュニティ・J-meでは、4月19日23:59までチケットの最速先行抽選予約を受け付けている。

KREVA コメント

お声がけいただき光栄です!

まずは無事に開催される事を祈りつつ、出演した際には、それはもう全力で挑みたいと思います。

よろしくお願いします!

Nulbarich コメント

錚々たる出演者が集まる中、参加させてもらえる喜びと、そもそもライブが出来る喜びを当日にしっかりぶつけられるよう、準備万全にしておきます!

一緒にかましましょうー

今市隆二 コメント

J-WAVE LIVE 2021 に出演させていただくことになり、とても楽しみです!

夏を彩る音楽イベントで最高の時間を共に過ごしましょう!

秦基博 コメント

今年もJ-WAVE LIVEに呼んでいただき、ありがとうございます。

2008年から14年連続の出演となります。これだけ同じイベントに呼んでもらえる幸せを音楽に変えて皆様に届けられるように頑張りたいと思います。

レキシ コメント

お久しぶりのJ-WAVE LIVE、きゃんばります!

J-WAVE LIVE 2021

2021年7月17日(土)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

KREVA / 東京スカパラダイスオーケストラ / Nulbarich / and more



2021年7月18日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)/ 秦基博 / レキシ / and more