Hey! Say! JUMPが5月12日にリリースするニューシングル「ネガティブファイター」の詳細が発表された。
ニューシングルには有岡大貴が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「探偵☆星鴨」の主題歌「ネガティブファイター」を全形態共通で収録。初回限定盤2にはHey! Say! JUMP初の配信ライブ「Fab! -Live speaks.-」にて突然披露されて話題を呼んだダンスナンバー「Try & error」、通常盤にはDECO*27が提供した楽曲「Letter」、新進気鋭のアーティスト映秀。が作詞作曲した「僕らの意味を」などがカップリングとして収められる。
Hey! Say! JUMP「ネガティブファイター」収録内容
初回限定盤1
CD
01. ネガティブファイター
［作詞・作曲：うじたまい / 編曲：吉岡たく］
DVD / Blu-ray
・「ネガティブファイター」Video Clip ＆ Making
・「ネガティブファイター」Promotion Video（ネオアバターVer.）
・「#502」Camera Roll Movie
初回限定盤2
CD
01. ネガティブファイター
02. Try & error
［作詞：草川瞬 / 作曲：Andreas Ohrn、Chris Wahle、草川瞬、佐原康太 / 編曲：Chris Wahle、佐原康太］
DVD / Blu-ray
・「ネガティブファイター」Short Video Clip Solo Edition
Ryosuke Yamada Ver. / Yuri Chinen Ver. / Yuto Nakajima Ver. / Daiki Arioka Ver. / Yuya Takaki Ver. / Kei Inoo Ver. / Hikaru Yaotome Ver. / Kota Yabu Ver.
通常盤
CD
01. ネガティブファイター
02. #502
03. Letter
［作詞・作曲：DECO*27 / 編曲：Rockwell］
04. 僕らの意味を
［作詞・作曲：映秀。 / 編曲：映秀。、TomoLow］
05. ネガティブファイター（オリジナル・カラオケ）
06. #502
07. Letter
08. 僕らの意味を