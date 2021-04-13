日本時間4月13日

大谷翔平#17（エンゼルス） 投手・DH 右投左打

きょう：5打数3安打（左安、二併打、遊失、右2、左2）、3打点、1盗塁死



今季成績（打者）：10試合、打率.333、13安打、3本塁打、11打点、OPS1.109（出塁率.366＋長打率.744）

今季成績（投手）：1試合（4回2/3）、0勝0敗、防御率1.93、奪三振7、WHIP1.50

今季年俸：300万ドル（約3億3000万円）



ダルビッシュ有#11（パドレス） 投手 右投右打

きょう：7回、被安打3、与四球1、失点1、奪三振6



今季成績：3試合（17回2/3）、1勝0敗、防御率3.06、奪三振19、WHIP0.96

今季年俸：2200万ドル（約24億2000万円）



前田健太#18（ツインズ） 投手 右投右打

きょう：



今季成績：2試合（10回1/3）、1勝0敗、防御率2.61、奪三振11、WHIP1.55

今季年俸：300万ドル（約3億3000万ドル）+α



筒香嘉智#25（レイズ） 左翼 右投左打

きょう：4打数無安打（空三振、中飛、見三振、空三振）



今季成績：9試合、打率.161、5安打、0本塁打、1打点、OPS.429（出塁率.235＋長打率.194）

今季年俸：700万ドル（約7億7000万ドル）





澤村拓一#19（レッドソックス） 投手 右投右打

きょう：



今季成績：4試合（4回1/3）、0勝0敗、1ホールド、防御率0.00、奪三振3、WHIP1.15

今季年俸：120万ドル（約1億3200万円）



有原航平#35（レンジャーズ） 投手 右投右打

きょう：



今季成績：2試合（9回）、0勝1敗、防御率5.00、2奪三振、WHIP1.33

今季年俸：260万ドル（約2億8600万円）



菊池雄星#18（マリナーズ） 投手 左投左打

きょう：



今季成績：2試合（12回）、0勝0敗、防御率3.75、16奪三振、WHIP1.17

今季年俸：1500万ドル（約16億5000万円）+150万ドル



秋山翔吾#4（レッズ） 中堅 右投左打

10日間の負傷者リスト（IL）



今季年俸：700万ドル（約7億7000万円）