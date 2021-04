BiSH・アイナ・ジ・エンド“自分に影響を与えた楽曲”のプレイリストがAWAで公開

BiSHのアイナ・ジ・エンドによる“自分に影響を与えた楽曲”をテーマにセレクトしたプレイリストが、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」で、4月13日に公開された。



【関連写真】アイナ・ジ・エンドとか香椎かてぃの貴重なツーショット



アイナ・ジ・エンドは、BiSHのダンスの振り付けをほぼ全曲で考案しているパフォーマンスの要。天性のハスキーボイスとエモーショナルなパフォーマンス、表現力が高く評価されている。



今回公開されたプレイリストは、音楽的なルーツや2月にリリースされた1stソロアルバム『THE END』、1st solo Tour『THE END』について語ったReal Soundのインタビュー記事と連動しており、アイナ・ジ・エンドが“自分に影響を与えた楽曲”をテーマにセレクト。



本人がずっとヒーローと語るBUMP OF CHIKENの『ガラスのブルース』をはじめ、声に憧れたというJessie Jの『Who You Are』や、高校時代にダンスで踊る楽曲を探していて出会ったRadioheadの『Last Flowers』など、アイナ・ジ・エンドの音楽ルーツを知ることのできるプレイリストになっている。



▽『Featured Artist アイナ・ジ・エンド:自分に影響を与えた楽曲』

01. 落日 / 東京事変

02. ミルク / Chara

03. 買い物ブギー / 笠置シヅ子

04. どぉなっちゃってんだよ / 岡村靖幸

05. Pearl in Oyster / Josephine Foster

06. Crystalline / Björk

07. Last Flowers / Radiohead

08. 17歳の唄 / 阿部真央

09. ぼくはバイセクシャル / 清竜人

10. 光 / 宇多田ヒカル

11. Crystalised / The XX

12. ガラスのブルース / BUMP OF CHIKEN

13. ベンチとコーヒー / BUMP OF CHIKEN

14. Skyscraper / Demi Lovato

15. 潔癖 / スガ シカオ

16. 君と僕の挽歌 / さかいゆう

17. Who You Are / Jessie J

18. CHE.R.RY / YUI



▼プレイリストURL

https://mf.awa.fm/3wF5cOa



【あわせて読む】BiSH セントチヒロ・チッチが語るオーディション「嫌われようが、言いたいことは全部言って帰ろうと決めていた」