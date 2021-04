テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第二話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第一章 愛と悲しみの山河 二話「機密事項〇三三キンコバン」

盗まれた名簿を元に徳川政府の要人達が殺されていく。『鵺(ぬえ)』の中に裏切り者がいると踏んだ仁は、月城に裏切り者の捜査を、雪村と花風に金庫番・恭子の護衛を命じた。その一方、雪村不在の古書店に姿を現した月城は、浅陽にとある薬を渡す。

(C) 擾乱製作委員会