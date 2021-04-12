BiSHが5月14日から開催するグループ初の対バンツアー「BiSH'S 5G are MAKiNG LOVE TOUR」のゲストアーティスト12組が発表された。
「BiSH'S 5G are MAKiNG LOVE TOUR」はもともと2020年に開催が予定されるも、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止になっていたツアー。昨年のリベンジとして、今年5月14日から7月31日まで7カ所12公演に規模を拡大して行われる。各公演のゲストとしてラインナップされたのは、9mm Parabellum Bullet、サンボマスター、NOT WONK、ドミコ、ヤバイTシャツ屋さん、Dragon Ash、ゲスの極み乙女。、氣志團、マキシマム ザ ホルモン、東京スカパラダイスオーケストラ、Creepy Nuts、04 Limited Sazabysの12組。以前セントチヒロ・チッチが「やべーメンツ」と発言していた通りの豪華な対バン相手とBiSHによる競演を楽しみにしておこう。チケットのオフィシャルサイト先行抽選予約申し込みは、4月18日23:00まで受付中。
なおBiSHのYouTube公式チャンネル、Twitter公式アカウントでは、このツアーの新たな予告動画が公開された。
BiSH'S 5G are MAKiNG LOVE TOUR
2021年5月14日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / 9mm Parabellum Bullet
2021年6月3日（木）北海道 Zepp Sapporo
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / サンボマスター
2021年6月4日（金）北海道 Zepp Sapporo
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / NOT WONK
2021年6月9日（水）福岡県 Zepp Fukuoka
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / ドミコ
2021年6月10日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / ヤバイTシャツ屋さん
2021年6月24日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / Dragon Ash
2021年6月25日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / ゲスの極み乙女。
2021年6月28日（月）愛知県 Zepp Nagoya
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / 氣志團
2021年6月29日（火）愛知県 Zepp Nagoya
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / マキシマム ザ ホルモン
2021年7月5日（月）東京都 Zepp Tokyo
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / 東京スカパラダイスオーケストラ
2021年7月6日（火）東京都 Zepp Tokyo
OPEN 17:30 / START 18:30
＜出演者＞
BiSH / Creepy Nuts
2021年7月31日（土）宮城県 SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
＜出演者＞
BiSH / 04 Limited Sazabys