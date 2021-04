THE BAWDIES、配信シングル『OH NO!』MVプレミア公開

THE BAWDIESが、2021年4月13日24時に現在配信中のデジタルシングル「OH NO!」のMVをYouTubeでプレミア公開する。



今作は、メンバーとこれまでのTHE BAWDIESのMVを多数手がける映画監督・草野翔吾が共同で監督を務めた一昨。メンバーが演出/撮影/衣装/小道具を全て手がけており、全編VHSカメラで撮影された映像は、オールディーズな雰囲気漂うこだわりの質感に仕上がっている。



また、、4月16日の広島公演からスタートするツアー「FLASH BACK 09 & 10 TOUR」のセットリストのリクエスト最終ランキングをも特設サイトにて発表された。今回のツアーはメジャー1stアルバム『THIS IS MY STORY』、2ndアルバム『THERES NO TURNING BACK』の収録曲から、ファン投票によるリクエストを軸にセットリストを組むコンセプトツアーとなっている。結果は特設サイトより。





<配信シングル情報>







THE BAWDIES

『OH NO!』



好評配信中

配信リンク:https://thebawdies.lnk.to/ohno



「OH NO!」MVプレミア公開



公開日:2021年4月13日(火)24:00〜

URL:https://youtu.be/MmfRwO8llXE



<ツアー情報>



THE BAWDIES

「FLASH BACK 09 & 10 TOUR」



2021年4月16日(金) 広島CLUB QUATTRO

2021年4月18日(日) 福岡DRUM LOGOS

2021年4月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL

2021年4月23日(金) なんばHatch

2021年4月24日(土) 新木場STUDIO COAST



*楽曲リクエストランキング結果はこちらより

https://thebawdies.com/contents/feature/thebawdies_tour_2021



公式サイト:http://www.thebawdies.com/