百田夏菜子「一生の宝物」ももクロだけが経験した“レディー・ガガの演出”とは？

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」。好奇心を刺激する“知識”と日曜夕方を彩る“音楽”をあわせ持った家族で楽しめる「知識+音楽のハイブリッドプログラム」です。毎週、より音楽が色濃くなって、家族でドライブに行きたくなるような1時間をお届けします。4月11日(日)の放送では、「Welcome to 世界の音楽! 洋楽 & K-POPプレイリスト」をお届け。リスナーのみなさんから募集した「オススメの洋楽 & K-POP」をオンエアしていきました。かなこ:ももいろクローバーZの百田夏菜子です。しおりん:玉井詩織です。清野:ハピクロナビゲーターの清野茂樹です。かなこ:あらー、清野さん!!清野:この3人でお送りしてまいりますよ!かなこ:ここ最近、スケジュールの都合で清野さんがお休みだったんですよね。しおりん:そうだったんですね。清野:“キヨノフ”のみなさん、お待たせしました。しおりん:キヨノ……?清野:えっ!? 知らないんですか?しおりん:ちょっと……(キヨノフって)何ですか?清野:百田さん、説明してあげてくださいよ。かなこ:私も初めてなんですけど……。清野:ええっ!? 嘘でしょ(笑)!かなこ:たぶん、そのままですよね。私たち、ももクロのファンのみなさんのことを“モノノフ”、私のファンは“デコノフ”、玉井さんのファンは“タマノフ”。それで、清野さんのファンは……。かなこ・しおりん:キヨノフ(笑)。清野:そうなんですよ!しおりん:すごいちゃっかりメンバーに入ってくるじゃん(笑)。かなこ:巷では(キヨノフは)広まっているんですか?清野:この番組で発信していこうかなと思って。今日はこの3人でお送りして参ります。清野:先日、明治座(東京)で何か上演されると発表されましたよね。しおりん:私たち、2年前に「ももクロ一座」として東京の明治座で公演をやらせていただいたんですけど、今年の9月25日(土)から再び明治座で「第2回ももクロ一座特別公演」を開催するんです。その座長を玉井詩織が務めさせていただくことになりました。清野:そうなんですね。しおりん:今回も本広克行さんが総合演出で、タイトルが「大江戸ミュージカル『CHANGE THE FUTURE!~未来を変えろ~』」です!清野:カッコいいじゃないですか!かなこ:まだ私たちも詳しい内容は聞いていないんです。清野:9月が楽しみですね。<リスナーからのリクエスト・メッセージ>「私が気分を上げたいときに聴いている、レディー・ガガの『Born This Way』をリクエストします。“この道を生きる”という、ガガ様の強いメッセージとアップテンポな音楽は“あなたは大丈夫だよ!”と背中を押してくれます」しおりん:これも名曲ですよね。かなこ:実は2014年にレディー・ガガさんが来日公演をされたときに、私たちがオープニングアクトをやらせていただいたことがあるんです。そのときに実際にお会いして、コンサートが終わった後にご挨拶をさせていただきました。しおりん:ステージもすごかったんですけど、(楽屋挨拶に行ったら)登場する前に曲がかかって、そのあとレディー・ガガさんが登場してくださって。清野:なんですかそれ! バックステージなのに入場SEがあるんですか?しおりん:そう、すごかった! 本当にエンターテナーだなって。かなこ:しかも、衣装も着替えて(化粧の)お直しとかもしてくれて。しおりん:その後の写真撮影のためだけにコスチュームも変えて。メイクやヘアもちょっとずつ変わっていたりして。清野:それは、総理大臣が挨拶に来るとか(レディー・ガガさんに届いた)情報が間違っていたんじゃないですか?かなこ:だから私たちも“えっ、私たちのためだけに?”みたいな。当時高校生くらいだったんですけど、本当に何も言えなかったよね。しおりん:ただ私は1つ心残りがあって。“ガガ様といえば奇抜なファッションだ”というイメージからインスピレーションを得たのか、(ももクロのメンバーに)「全身をゴールドに塗りなさい!」というお達しがきたんですよ(笑)。当初は高城(れに)がする予定だったんですけど、そのときのために新衣装を作ってもらっていて、私の衣装が黄色なので、すごくゴールドと合うわけですよ。なので「ゴールドはお前だ!」って話になって(全身を金色に)塗ることになって。だから、ガガ様と一緒に写真を撮ったときも、私は金色を塗ったままだったんですよね(笑)。清野:まるで銅像みたい感じで(笑)。しおりん:しかも、金色で行ったわりにはガガ様にも気がついていただけなくて……何とも切ない感じになってしまいました(笑)。もう一度撮り直したい!清野:突っ込んでもらえなかった。かなこ:やっぱりガガ様にとっては、玉さんの金色がナチュラルなんですよ。普通“えっ、何それ?”ってなるけど、(ガガ様は)“うん、可愛い”みたいな。しおりん:いろんな衣装を着られてきたから、ガガ様にとっては普通だったんだろうな。清野:日常だったんですね。かなこ:全然不思議がられませんでしたね。清野:世界ってすごい。しおりん:世界のトップアーティストさんとの思い出があるというのは、すごく貴重ですよね。かなこ:一生の宝物だなと思います。〈番組概要〉番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 16:00~16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/