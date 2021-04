ONE OK ROCK、エド・シーランと共作した映画『るろうに剣心』主題歌リリース

ONE OK ROCKが、2021年4月16日に配信限定シングル『Renegades』をリリースする。



新曲「Renegades」は、4月23日に全国で公開となる映画『るろうに剣心 最終章 The Final』の主題歌としてONE OK ROCKが書き下ろした主題歌。楽曲は世界的スーパースター、エド・シーランとイギリス郊外にある彼のプライベートスタジオにて共同で制作したものである。2019年のEd Sheeran DIVIDE WORLD TOUR 2019にてONE OK ROCKがオープニングアクトを務め、自身の”EYE OF THE STORM JAPAN TOUR”ではサプライズゲストとしてEdが飛び入り参加し、その後もプライベートでの親交を深め、今回の楽曲制作に至った。



今作は、今世界中で深刻化している様々な問題に対して疑問を投げかけた作品であり、既存のシステムに疑問を呈する”反逆者たち”のために歌うアンセムに仕上がっている。









<作品情報>



ONE OK ROCK

ニューシングル『Renegades』



発売日:2021年4月16日(金)

配信URL:https://OOR.lnk.to/RenegadesJPu