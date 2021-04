日本テレビ系「スッキリ」の4月のエンディングテーマ「CRAZY LEMON」を歌う、正体不明のヴィジュアル系バンド・in The BLOOD EYESのアーティストビジュアルが公開された。

in The BLOOD EYESはボーカル、ツインギター、ベース、ドラムからなる5人組ヴィジュアル系バンド。公式Twitterアカウント(@inthe_bloodeyes)には「桜咲き乱れる今日、俺たちは伝説を作るためにこの世にドロップアウトしたぜ!クレイジーなレモンのような刺激を与えてやる。さあ、俺たちをかじるがいいさ!In The BLOOD EYESこの名を胸に刻み付けとくんだ。リーダー・リザード」とリーダーの名を添えてツイートされている。