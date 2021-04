OWVの4thシングル「Get Away」が7月28日にリリースされる。

4thシングルは“夏の1日”をコンセプトに据えた作品。彼らにとって初のサマーソングである表題曲に加え、夏の夕暮れを感じさせるバラード「twilight」、熱帯夜がモチーフのダンスナンバー「Bling Bling」が収められる。

またシングルはDVDが付属する初回限定盤、CDのみの通常盤、Blu-ray付属のFC限定盤が用意されることが決定し、DVDには表題曲のミュージックビデオとそのメイキング映像、Blu-rayには昨年12月に行われたOWV初のオンラインライブ「OWV OFFICIAL FANMEETING~ROUTE I~」の模様が収録される。

OWV「Get Away」収録内容

CD

01. Get Away

02. twilight

03. Bling Bling

04. Get Away(instrumental)

05. twilight(instrumental)

06. Bling Bling(instrumental)

初回限定盤DVD

・Get Away Music Video

・The making of Get Away

FC限定盤Blu-ray

・OWV OFFICIAL FANMEETING ~ROUTE I~ SPECIAL EDITION