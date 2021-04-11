OWVの4thシングル「Get Away」が7月28日にリリースされる。
4thシングルは“夏の1日”をコンセプトに据えた作品。彼らにとって初のサマーソングである表題曲に加え、夏の夕暮れを感じさせるバラード「twilight」、熱帯夜がモチーフのダンスナンバー「Bling Bling」が収められる。
またシングルはDVDが付属する初回限定盤、CDのみの通常盤、Blu-ray付属のFC限定盤が用意されることが決定し、DVDには表題曲のミュージックビデオとそのメイキング映像、Blu-rayには昨年12月に行われたOWV初のオンラインライブ「OWV OFFICIAL FANMEETING～ROUTE I～」の模様が収録される。
OWV「Get Away」収録内容
CD
01. Get Away
02. twilight
03. Bling Bling
04. Get Away（instrumental）
05. twilight（instrumental）
06. Bling Bling（instrumental）
初回限定盤DVD
・Get Away Music Video
・The making of Get Away
FC限定盤Blu-ray
・OWV OFFICIAL FANMEETING ～ROUTE I～ SPECIAL EDITION