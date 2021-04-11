10日から11日にかけて明治安田生命J2リーグ第7節が行われた。

前節勝利を挙げたジュビロ磐田は、ホームに松本山雅FCを迎えての一戦。立ち上がりから中盤での攻防で苦戦を強いられるも、前半終了前に獲得したPKをFWルキアンが決めて先制する。その後は1点を返されるが、さらに2点を追加し試合終了。4ー1で松本を退けた磐田は、今シーズン二度目の連勝を手にした。

6試合を終えて5勝1分と無敗をキープするアルビレックス新潟は、アウェイでモンテディオ山形と対戦。前半をスコアレスで折り返して迎えた後半、MF高木善朗のゴールとオウンゴールで相手を突き放し、新潟が0ー2で勝利した。

同じくここまで5勝1分のFC琉球も、アウェイで水戸ホーリーホックと対戦。こちらも前半をスコアレスで折り返すと、FW清水慎太郎とMF清武功暉の得点によって試合は0ー2で終了。琉球も勝利を収め、新潟と揃って無敗を維持している。

第7節の試合結果と順位表、また第8節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果

ブラウブリッツ秋田 0ー0 大宮アルディージャ

ザスパクサツ群馬 1ー2 V・ファーレン長崎

ヴァンフォーレ甲府 1ー1 ギラヴァンツ北九州

ジュビロ磐田 4ー1 松本山雅FC

東京ヴェルディ 3ー1 レノファ山口FC

モンテディオ山形 0ー2 アルビレックス新潟

水戸ホーリーホック 0ー2 FC琉球

栃木SC 0ー0 SC相模原

町田ゼルビアFC 0ー1 京都サンガF.C.

ツエーゲン金沢 0ー1 ジェフユナイテッド千葉

愛媛FC 2ー2 ファジアーノ岡山

■順位表

1位 新潟（勝ち点19／得失点差+16）

2位 琉球（勝ち点19／得失点差+9）

3位 金沢（勝ち点13／得失点差+3）

3位 京都（勝ち点13／得失点差+3）

5位 磐田（勝ち点12／得失点差+2）

6位 甲府（勝ち点11／得失点差+2）

7位 秋田（勝ち点11／得失点差+1）

8位 栃木（勝ち点10／得失点差-1）

9位 長崎（勝ち点10／得失点差-4）

10位 東京（勝ち点10／得失点差-5）

11位 水戸（勝ち点9／得失点差+2）

12位 岡山（勝ち点9／得失点差+1）

13位 大宮（勝ち点8／得失点差+1）

14位 町田（勝ち点8／得失点差-2）

15位 千葉（勝ち点8／得失点差-2）

16位 北九州（勝ち点7／得失点差-2）

17位 相模原（勝ち点7／得失点差-2）

18位 群馬（勝ち点6／得失点差-2）

19位 山形（勝ち点6／得失点差-2）

20位 松本（勝ち点6／得失点差-5）

21位 山口（勝ち点5／得失点差-4）

22位 愛媛（勝ち点3／得失点差-6）

■第8節の対戦予定

▼4月17日(土)

13:00 秋田 vs 山形

14:00 大宮 vs 愛媛

14:00 千葉 vs 栃木

14:00 松本 vs 甲府

14:00 新潟 vs 金沢

14:00 京都 vs 北九州

14:00 山口 vs 群馬

14:00 長崎 vs 町田

16:00 岡山 vs 水戸

17:00 琉球 vs 東京V

▼4月18日(日)

13:00 相模原 vs 磐田