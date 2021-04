10日から11日にかけて、明治安田生命J3リーグ第5節が各地で行われた。

前節首位に浮上したいわてグルージャ盛岡は、ヴァンラーレ八戸との“南部ダービー”を迎えた。前半は両チームともにスコアレスで折り返すも、後半開始早々に岩手のMF有永一生が先制点を記録。その3分後にもFWモレラトが得点しリードを2点に広げた岩手は、81分にも追加点を挙げた。0ー3で勝利した岩手は、2連勝を手にしている。

3位のカターレ富山は、アウェイでカマタマーレ讃岐と対戦。前半12分に讃岐のFW中村駿太に先制点を許すも、富山はMF椎名伸志の2ゴールで逆転してハーフタイムを迎える。後半はスコアが動かない時間が続きこのまま試合終了かと思われたが、87分に讃岐のDF小松拓幹が同点弾を記録。それでも富山は後半アディショナルタイムに林堂眞が劇的な勝ち越しゴールを決め、2ー3で勝利した。富山はこれで2位に浮上している。

なお今節は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、FC岐阜対アスルクラロ沼津の一戦が中止となっている。

今節の試合結果と順位表、また第6節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果

藤枝MYFC 1ー1 AC長野パルセイロ

ヴァンラーレ八戸 0ー3 いわてグルージャ盛岡

福島ユナイテッドFC 1ー2 ロアッソ熊本

Y.S.C.C横浜 0ー0 鹿児島ユナイテッドFC

カマタマーレ讃岐 2ー3 カターレ富山

テゲバジャーロ宮崎 2ー1 ガイナーレ鳥取

FC岐阜 (中止) アスルクラロ沼津

■順位表

1位 岩手(勝ち点11/得失点差+5)

2位 富山(勝ち点10/得失点差+2)

3位 宮崎(勝ち点10/得失点差+2)

4位 熊本(勝ち点8/得失点差+1)

5位 岐阜(勝ち点7/得失点差+6)

6位 長野(勝ち点7/得失点差+2)

7位 沼津(勝ち点6/得失点差+1)

8位 鹿児島(勝ち点5/得失点差+1)

9位 藤枝(勝ち点5/得失点差-1)

10位 福島(勝ち点5/得失点差-2)

11位 八戸(勝ち点5/得失点差-3)

12位 鳥取(勝ち点4/得失点差-2)

13位 今治(勝ち点3/得失点差-1)

14位 YS横浜(勝ち点2/得失点差-3)

15位 讃岐(勝ち点0/得失点差-8)

■第6節の対戦予定

▼4月25日(日)

13:00 沼津 vs 藤枝

13:00 鳥取 vs 讃岐

13:00 今治 vs YS横浜

13:00 鹿児島 vs 宮崎

14:00 福島 vs 岩手

14:00 富山 vs 岐阜

14:00 熊本 vs 八戸